Укр

Шквальный ветер и снег с дождем: часть Украины снова накроет непогода

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
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В некоторых областях дождь постепенно перерастет в снег Новость обновлена 16 января 2022, 16:38
В некоторых областях дождь постепенно перерастет в снег

На территории четырех областей объявлен второй уровень опасности — оранжевый

В новую неделю некоторые украинские регионы войдут с показательными капризами природы. Понедельник, 17 января, принесет для Ивано-Франковской, Львовской, Черновицкой и Ивано-Франковской областей значительное ухудшение погодных условий.

"Телеграф" расскажет, где и чего ожидать, ссылаясь на сразу несколько авторитетных источников.

Общая картина

Согласно информации Украинского гидрометцентра, в четырех упомянутых регионах 17 января будет действовать второй — оранжевый — уровень опасности. Это значит, что жителям Запада Украины лучше готовиться к порывам ветра скоростью 25-30 м/с.

Также прогнозируется обилие осадков, что значительно осложнит передвижение как пешеходов, так и автолюбителей.

Конкретно по регионам

Ивано-Франковск. В областном центре обещают облачную погоду на протяжении всего понедельника. Также следует ожидать и постоянных осадков. С утра ожидается мелкий снежок, который ко второй половине дня перерастет в снег с дождем. Ближе к вечеру жителей Ивано-Франковска "порадует" исключительно снег. Температура воздуха от плюсовой (3°С) постепенно снизится к -2°С.

Погода в Ивано-Франковске 17 января
Погода в Ивано-Франковске 17 января

На высокогорье в области существует возможность схождения лавин, поэтому туристам следует быть особо осторожными во время отдыха. Уровень опасности оценен на третий уровень.

В горах повысится опасность схождения лавин
В горах повысится опасность схождения лавин

Львов. Ситуация очень схода с Ивано-Франковщиной. Однако здесь утро начнется со снега с дождем, однако к вечеру он может прекратиться. При этом порывы ветра будут достигать 30 м/с. Столбики термометров опустятся с +1° до -3°С.

Погода во Львове 17 января
Погода во Львове 17 января

Тернополь. Облачный и наполненный осадками день гарантирован и для жителей Тернопольщины. Утром и вечером здесь будет преобладать мелкий снежок, который днем ненадолго трансформируется в дождь со снегом. Здесь мороз будет более ощутимым — с +1° температура снизится до -4°С.

Погода в Тернополе 17 января
Погода в Тернополе 17 января

Черновцы. Утро Буковина может встретить без осадков, однако с пасмурной погодой. Уже днем начнется мелкий дождь, который к вечеру перерастет в снег. Температурный разброс — от +4°С днем до -1°С.

Погода в Черновцах 17 января
Погода в Черновцах 17 января

Также порывов ветра до 15-20 м/с следует ожидать жителям северных и кое-где центральных регионов страны.

Интересно, что ветряная погода в Украине сохранится на еще несколько дней. Затем же, как писал "Телеграф", аккурат к Крещению природа собирается преподнести украинцам приятный сюрприз.

Теги:
#Погода #Снег #Дождь #Ветер #Прогноз погоды #Лавины #Шквалы
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