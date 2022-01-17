Штормовой ветер и мороз: где в Украине ухудшится погода 18 января

Большинство регионов страны окажется во власти северо-западного ветра

Вторник, 18 января, обещает быть не менее ветреным, чем нынешние сутки. И хотя штормового предупреждения от спасателей еще не поступало, синоптика Наталка Диденко уже прогнозирует вероятные новые рекорды по скорости перемещения воздушных потоков.

Об этом специалист рассказала на личной Facebook-странице.

По ее словам, 18 января во всех областях следует ожидать ветреной и морозной погоды. Исключением могут стать южные регионы, а также населенные пункты крайнего Запада Украины — там средняя температура воздуха удержится на нуле или даже с небольшим плюсом.

В остальных областях стоит ждать днем от 1 до 6 градусов мороза. Ночью столбики термометров могут опуститься еще ниже.

Карта температур от Диденко

Ветер в основном будет поступать с северного запада, поэтому следует ждать сильных, штормовых порывов, утверждает Наталка Диденко. Прогнозируемаяя скорость — до 22 метров в секунду. Существует вероятность, что по схожести с 14 января в Украине будут установлены новые "скоростные" рекорды для ветра.

В некоторых регионах синоптик обещает незначительные осадки в виде снега. Интересно, что согласно прогнозу Укргидрометцентра сухая погода ожидается в южных областях и на крайнем Западе.

Погода в Украине на 18 января

Следует отметить, что в Украине уже несколько дней держится ветреная погода. Это, в свою очередь, приводило к проблемам с электроснабжением полторы тысячи населенных пунктов во всей стране.

При этом уже к Крещению людям, решившим окунуться в проруби на праздник, синоптики обещают небольшое улучшение погодных условий.