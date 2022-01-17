Украину накроет шквальный ветер: в каких регионах ситуация будет хуже всего

Больше всего от шквального ветра могут пострадать западные регионы.

Не успели украинские регионы отойти от сильных порывов ветра, которые натворили немало бед перед выходными, как спасатели объявили очередное штормовое предупреждение. Сильные ветра в понедельник, 17 января, накроют большинство областей и могут повлиять на работу коммунальщиков и спасателей.

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, что днем порывы ветра в большинстве регионов будут достигать 17-22 метров/секунду, поэтому там объявлен первый уровень опасности.

В то же время спасатели сообщили, что во Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях непогода и шквалы ветра будут бушевать сильнее и достигнут 25-28 м/с. Здесь был объявлен второй уровень опасности.

В Украине на 17 января объявили штормовое предупреждение

В Киеве и области понедельник также будет ветреным — порывы будут достигать 17-22 м/с.

Как отметили в ГСЧС, штормовая погода может привести к перебоям в электроснабжении и существенно повлиять на работу энергетических и коммунальных предприятий. Кроме того, могут наблюдаться сбои в работе общественного транспорта на дорогах и улицах.

По данным "Укргидрометцентра", кроме ветра, в некоторых регионах 17 января ожидаются еще и осадки. В западных, центральных и восточных регионах синоптики прогнозируют днем мокрый снег с дождем, а столбики термометров покажут от -2 градусов мороза до 4 градусов тепла.

Сухо будет только на юге Украины — в Одесской, Николаевской и Херсонской областях днем будет от 2 до 6 градусов тепла и осадков.

Погода в Украине 17 января

Ранее "Телеграф" сообщал, что погода в Украине резко изменилась с 13 января, когда на смену морозу пришло резкое потепление. Изменение погодных условий повлекло за собой сильные порывы ветра, однако синоптики прогнозируют, что шторм утихнет на Крещение.