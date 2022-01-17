Україну накриє шквальний вітер: у яких регіонах ситуація буде найгіршою

Найбільше від шквального вітру можуть постраждати західні регіони.

Не встигли українські регіони відійти від сильних поривів вітру, які накоїли чимало лиха напередодні вихідних, як рятувальники оголосили чергове штормове попередження. Сильні вітри у понеділок, 17 січня, накриють більшість областей і суттєво можуть повпливати на роботу комунальників та рятувальників.

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Зазначається, що вдень пориви вітру у більшості регіонів досягатимуть 17-22 метрів/секунду, тому там оголошено перший рівень небезпеки.

Водночас рятувальники повідомили, що у Львівській, Тернопільській, Івано-Франківській і Чернівецькій областях негода та шквали вітру вируватимуть сильніше і сягнуть 25-28 м/с. Тут оголосили другий рівень небезпеки.

В Україні на 17 січня оголосили штормове попередження

У Києві та області понеділок також буде вітряним — пориви досягатимуть 17-22 м/с.

Як зазначили у ДСНС, штормова погода може призвести до перебоїв у електропостачанні та суттєво вплинути на роботу енергетичних та комунальних підприємств. Крім того, можуть бути порушення у роботі громадського транспорту на дорогах та вулицях.

За даними "Укргідрометцентру", крім вітру у деяких регіонах 17 січня очікуються ще й опади. Зокрема, у західних, центральних та східних регіонах синоптики прогнозують вдень мокрий сніг з дощем, а стовпчики термометрів покажуть від -2 градусів морозу до 4 градусів тепла.

Сухо буде лише на півдні України — в Одеській, Миколаївській та Херсонській областях вдень буде від 2 до 6 градусів тепла та жодних опадів.

Погода в Україні 17 січня

Раніше "Телеграф" повідомляв, що погода в Україні різко змінилася з 13 січня, коли на зміну морозу прийшло різке потепління. Зміна погодних умов спричинила сильні пориви вітру, однак синоптики прогнозують, що шторм вщухне на Водохреща.