После Крещения в Украине резко потеплеет: кому повезет больше всего

Жителей Украины снова ожидает смена погодных условий

Несмотря на похолодание и мощный ветер, накрывший все украинские регионы, уже после Крещения в Украине снова будет царить теплый циклон.

Об этом идет речь на портале Weather.

Согласно обнародованным данным, в среду, 19 января, в Украине температура воздуха в северных областях будет удерживаться на отметке в -10 градусов в ночное время, а в дневное время будет колебаться от -1 до -5 градусов. На востоке ожидается до -9 градусов ночью и -2...-6 градусов днем. В южных областях температура воздуха ночью не опустится до -8 градусов, днем теплее -1…+2. А жителям западных областей синоптики обещают -4...-7 ночью и 0...+2 градуса днем.

Уже с 20 января в несколько украинских регионов придет потепление. В Херсоне в этот день ожидается облачная погода. Температура воздуха днем поднимется до +5 градусов ночью — 2 градуса. Ветряно – от 15 до 30 км/ч.

Прогноз погоды в Херсоне.

Утром в Одессе ожидается облачная погода, которая к обеду сменится солнышком. Температура воздуха днем прогреется до +4 градусов тепла, ночью будут показываться до -2. Ветер будет юго-западным от 15 до 30 км/ч.

Прогноз погоды в Одессе.

Жителей Николаева ожидает теплая и солнечная погода, но с мощным ветром. Днем синоптики прогнозируют до +4 градусов ночью – до -3. Порывы ветра днем могут достигать 30 км/ч.

Прогноз погоды в Николаеве.

В Черновцах и по области в четверг возможны осадки в виде снега. Температура воздуха днем поднимется до +4 градусов, ночью не будет опускаться ниже -4 градусов. Ветер будет слабее, чем в других регионах — от 10 до 15 км/ч.

Прогноз погоды в Черновцах.

Утром в Каменске ожидается переменная облачность. Температурные отметки поднимутся до 3 градусов с плюсовой отметкой, ночью будут показываться до -4 градусов. Ветер будет юго-западным от 10 до 15 км/ч.

Прогноз погоды в Каменце-Подольском.

В Ивано-Франковске ожидается облачная погода. Лишь утром кое-где будет выглядывать солнышко. Температура днем – +3 градуса, ночью – до -4. Ветер юго-западный от 10 до 15 км/ч. Возможны осадки в виде снега.

Прогноз погоды в Ивано-Франковске.

Ранее "Телеграф" сообщал, что из-за существенного ухудшения погодных условий около полутора тысяч населенных пунктов остались без электричества, а из-за мощных порывов штормового ветра в Украине повалило новогодние елки, поломало деревья, а в Харькове даже разорвало украинский флаг.