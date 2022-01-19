Снег и лютые морозы: синоптики рассказали, где в Украине будет холоднее всего к концу месяца

В Украине снова резко похолодает

Несмотря на незначительное потепление, которое будет царить в Украине в ближайшие дни, уже в конце месяца в страну вернутся мощные морозы и осадки. В большинстве украинских областей в последнюю рабочую неделю января температурные столбики опустятся до -18 градусов мороза, ожидается снег.

Как сообщает портал Gismeteo, холоднее всего будет на востоке и западе.

Так, по прогнозу синоптиков, с 24 по 30 января, в столице ожидается облачная погода со снегом. Температура воздуха в эти дни опустится ночью до -7...-10 градусов мороза, днем не будет подниматься выше -3 градусов. Самыми холодными днями будут вторник и среда.

Прогноз погоды в Киеве

В Харькове последняя неделя месяца также будет холодной. В понедельник, вторник и четверг облачно, в другие дни будет выглядывать солнышко. Ожидаются небольшие осадки в виде снега. Температурные столбики в ночные часы будут показывать -8…-10 градусов, днем теплее — от -2 до -8. Холоднее всего будет в субботу, 29 января.

Прогноз погоды в Харькове

В Одессе ожидается пасмурная погода с сильным ветром. На выходных 29 и 30 января будет солнечно, в рабочие дни — облачно с осадками в виде мокрого снега и дождя. На дорогах сильный гололед. Температура воздуха ночью будет от 2 до 5 градусов с отметкой "минус", днем от 0 до -2.

Прогноз погоды в Одессе.

Жителей Днепра ожидает значительное похолодание в ночные часы — столбики термометров опустятся до -5…-11 градусов. Днем немного теплее – от -1 до -6. С понедельника по среду возможны осадки в виде снега и мокрого снега. Остальные дни — сухо.

Прогноз погоды в Днепре.

Во Львове конец января будет очень холодным. Ночью температура воздуха опустится до -7…-16 градусов мороза, днем от -2 до -9 градусов. Судя по прогнозу синоптиков, по выходным, 29 и 30 января, по городу и по области ожидается потепление. Осадки предполагаются только в первые дни рабочей недели.

Прогноз погоды в Львове

В западной части страны температура воздуха в ночные часы будет опускаться до -18 градусов. В понедельник и вторник будет снег. Остальные дни — солнечно. Днем температурные столбики не будут подниматься выше 2 градусов с отметкой "минус". Самым теплым днем недели будет четверг, самым холодным — пятница.

Прогноз погоды в Ужгороде.

Ранее "Телеграф" сообщал, как в стране царил циклон Elsa, резко изменивший погоду в украинских регионах и принесший с собой мощный штормовой ветер, который уже стал причиной многих чрезвычайных событий.