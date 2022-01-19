Циклон несе в Україну потужний сніговий шторм - які області засипле найбільше

В Україні ненадовго спадуть морози

Вже завтра, 20 січня, територію країни накриє новий потужний циклон під назвою Ida, який принесе в Україну вологу та сильні опади. У четвер синоптики прогнозують жителям західних та південно-західних областей сильні опади у вигляді снігу, а також штормовий вітер.

Як повідомляє пресслужба українського гідрометцентру на своїй сторінці в соцмережі, найближчими днями погодні умови в країні визначатиме північний циклон, який принесе короткочасну відлигу. Вже з 22 січня в країну повернуться сильні морози.

Так, у четвер, 20 січня, удень на заході, півночі та на Вінниччині очікуються снігові опади. Рясно сніжитиме на Закарпатті та на території карпатських гір.

Також у цей день синоптики прогнозують посилення вітру: від 7-12 м/с, подекуди із поривами від 15 до 20 м/с. На автошляхах сильна ожеледиця.

Карта повітряних мас

Потужний арктичний холод 20 січня варто очікувати жителям північного сходу. Зокрема у Полтаві та на Сумщині температура повітря коливатиметься вночі від -10 до -15 градусів, удень — від 1 до 6 градусів з "мінусовою" позначкою. Приблизно такі ж температурні позначки показуватимуть градусники у східних та південно-східних областях.

Решта територій — тепліше. Уночі від -3 до -8 градусів, удень — від -2 до +3 градусів.

В Одеській, Миколаївській областях та у Криму переважатимуть плюсові температури +1…+6 градусів.

На території карпатських гір уночі — від -7 до -12 градусів, удень -4…-9 градусів.

Прогноз погоди на 20 січня

Раніше "Телеграф" повідомляв, як погодні умови в Україні різко змінив циклон Elsa. Він приніс із собою штормовий поривчастий вітер, який спричинив не мало біди в населених пунктах країни та навіть встиг забрати кілька життів.