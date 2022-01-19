Циклон несёт в Украину мощный снежный шторм - какие области засыплет больше всего

В Украине ненадолго спадут морозы

Уже завтра 20 января территорию страны накроет новый мощный циклон под названием Ida, который принесет в Украину влагу и сильные осадки. В четверг синоптики прогнозируют жителям западных и юго-западных областей осадки в виде снега, а также штормовой ветер.

Как сообщает пресс-служба украинского гидрометцентра на своей странице в соцсети, в ближайшие дни погодные условия в стране будет определять северный циклон, который принесет кратковременную оттепель. Уже с 22 января в страну вернутся мощные морозы.

Так, в четверг, 20 января, днем на западе, севере и в Винницкой области ожидается снег. Обильным он будет на Закарпатье и на территории карпатских гор.

Также в этот день синоптики прогнозируют усиление ветра: от 7-12 м/с, местами с порывами от 15 до 20 м/с. На автодорогах сильный гололед.

Карта воздушных масс

Мощный арктический холод 20 января следует ожидать жителям северо-востока. В частности, в Полтаве и Сумской области температура воздуха будет колебаться ночью от -10 до -15 градусов, днем — от 1 до 6 градусов с "минусовой" отметкой. Приблизительно такие же температурные отметки будут показывать градусники в восточных и юго-восточных областях.

Остальные территории — теплее. Ночью от -3 до -8 градусов, днем от -2 до +3 градусов.

В Одесской, Николаевской областях и в Крыму будут преобладать плюсовые температуры +1…+6 градусов.

На территории карпатских гор ночью от -7 до -12 градусов, днем -4...-9 градусов.

Прогноз погоды на 20 января.

Ранее "Телеграф" сообщал, как погодные условия в Украине резко изменил циклон Elsa. Он принес с собой штормовой порывистый ветер, причинивший немало беды в населенных пунктах страны и даже успел унести несколько жизней.