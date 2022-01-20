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Снежный шторм уверенно накрывает Украину: какие области засыплет больше всего

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Наталия Чебан Наталия Чебан
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В ближайшие дни Украину будет засыпать снегом Новость обновлена 20 января 2022, 11:36
В ближайшие дни Украину будет засыпать снегом

Стало известно, какие украинские области завтра накроет снеговыми осадками

С 20 января в Украине будет царить северный циклон Ida, появление которого повлечет за собой выпадение снега практически во всех уголках страны и сильные вьюги. Больше всего осадков прогнозируют в западных и юго-западных регионах. Кроме снеговых осадков, синоптики обещают усиление ветра и возвращение мощных морозов.

По сообщению Укргидрометцентра, морозная и снежная погода ожидается в стране в течение следующих пяти дней.

В пятницу, 21 января, во всех украинских областях ожидается облачная погода и осадки в виде снега и мокрого снега. На автодорогах сильный гололед. Показатели столбиков термометров в южных и восточно-южных областях будут показывать -3 градуса, на востоке -1…+2 градуса. Ночью будет морозно – от -3 до -8 градусов, на юге немного теплее – +1…-4 в темное время суток.

Прогноз погоды на 21 января.
Прогноз погоды на 21 января.

В субботу, 22 января, мороз будет держаться, а в ночные часы станет мощнее — до -8 градусов. Практически во всех уголках Украины кроме восточных областей ожидается снег.

Прогноз погоды на 22 января.
Прогноз погоды на 22 января.

В воскресенье, 23 января, столбики термометров поползут вниз: днем синоптики обещают от -2 до -8 градусов, ночью — до -11 градусов. Чуть теплее на юге – до -1 днем, и от -2 до -6 ночью. Снег ожидается на востоке и в западных областях.

Прогноз погоды на 23 января.
Прогноз погоды на 23 января.

Согласно информации портала Sinoptik.ua, в столице 21 января ожидается облачная погода в течение всего дня. Во второй половине суток выпадет снег. Температура воздуха днем будет удерживаться на отметке -2 градуса, ночью -1...-3 градуса.

Прогноз погоды в Киеве
Прогноз погоды в Киеве

В Харькове в пятницу небо будет покрыто облаками, солнышко будет выглядывать лишь изредка. Ночью будет идти сильный снег, но к утру осадки должны ослабнуть. Температура воздуха ночью от -1 до -3 градусов, днем -3...-4 градуса.

Прогноз погоды в Харькове
Прогноз погоды в Харькове

Днем и вечером в Днепре будет ясно. Ночью пойдет мелкий снег, который к утру закончится. Больше осадков в течении суток не предполагается. Столбики термометров будут колебаться от -6 градусов в ночное время и до -1 градуса днем.

Прогноз погоды в Днепре.
Прогноз погоды в Днепре.

До обеда в Одессе продержится пасмурная погода. Ближе к вечеру облака отойдут и выйдет солнце. Осадков в этот день не прогнозируют. Температура воздуха днем прогреется до 3 градусов, ночью показатели упадут до -3.

Прогноз погоды в Одессе.
Прогноз погоды в Одессе.

На протяжении всего дня погода во Львове будет пасмурной. С середины суток начнутся осадки в виде мелкого снега. Температура ночью от -4 до -5 градусов, днем столбики термометров не будут показываться больше 3 градусов мороза.

Прогноз погоды в Львове
Прогноз погоды в Львове

Ранее "Телеграф" сообщал, что глобальное мировое потепление остановить не удастся и средние суточные температуры с каждым годом будут продолжать повышаться.

Теги:
#Погода #Укргидрометцентр #Прогноз #Синоптик
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