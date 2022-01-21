Мороз до 18 градусів: синоптик назвав дату похолодання в Україні
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Синоптик озвучив прогноз погоди для України до кінця січня
З неділі, 23 січня, в Україні, де після Водохрещі дещо потепліло, суттєво похолодає. Докладніше про прогнозовану погоду до кінця місяця у коментарі "Телеграфу" розповів синоптик Ігор Кібальчич.
Коли похолодає в Україні
За його словами, четвер-п’ятниця 21-22 січня – останні відносно теплі дні цього місяця. У цей період температура повітря вночі становитиме 3-8 градусів морозу, вдень — 1-6 градусів морозу. Тоді як у Криму та Приазов’ї протягом доби термометри покажуть від -2 до +3 градусів.
Але починаючи з неділі 23 січня по всій Україні розпочнеться поступове зниження температури до 8-13 градусів морозу вночі та до 4-9 градусів морозу вдень. Як зазначив Кібальчич, у західних областях і Карпатах буде ще холодніше: вночі 13-18 градусів морозу, вдень 9-14 градусів морозу.
Погода в Україні до кінця січня
Як пояснив синоптик, третя декада січня, за кліматичними нормами – найхолодніший період зими, коли найчастіше спостерігаються сильні морози. У період з 21 по 31 січня в Україні прогнозується морозна та снігова погода. Так, визначати характер погоди до кінця тижня буде малорухливий балтійський циклон Ida. Він принесе на територію України нову порцію холодного арктичного повітря. Відлиг у січні не очікується.
Кібальчич додав, що середній температурний фон зберігатиметься близько норми, місцями навіть нижче норми на 2-4 градуси.
Додамо, що атмосферний тиск очікується близьким до норми без істотних і різких коливань.
Раніше "Телеграф" повідомляв, що з понеділка, 24 січня, в Україні зміниться погода. За словами синоптика Наталки Діденко, на нас чекає посилення морозів, оскільки температура повітря значно знизиться.
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