Мороз до 18 градусів: синоптик назвав дату похолодання в Україні

Синоптик озвучив прогноз погоди для України до кінця січня

З неділі, 23 січня, в Україні, де після Водохрещі дещо потепліло, суттєво похолодає. Докладніше про прогнозовану погоду до кінця місяця у коментарі "Телеграфу" розповів синоптик Ігор Кібальчич.

Коли похолодає в Україні

За його словами, четвер-п’ятниця 21-22 січня – останні відносно теплі дні цього місяця. У цей період температура повітря вночі становитиме 3-8 градусів морозу, вдень — 1-6 градусів морозу. Тоді як у Криму та Приазов’ї протягом доби термометри покажуть від -2 до +3 градусів.

Але починаючи з неділі 23 січня по всій Україні розпочнеться поступове зниження температури до 8-13 градусів морозу вночі та до 4-9 градусів морозу вдень. Як зазначив Кібальчич, у західних областях і Карпатах буде ще холодніше: вночі 13-18 градусів морозу, вдень 9-14 градусів морозу.

Погода в Україні до кінця січня

Як пояснив синоптик, третя декада січня, за кліматичними нормами – найхолодніший період зими, коли найчастіше спостерігаються сильні морози. У період з 21 по 31 січня в Україні прогнозується морозна та снігова погода. Так, визначати характер погоди до кінця тижня буде малорухливий балтійський циклон Ida. Він принесе на територію України нову порцію холодного арктичного повітря. Відлиг у січні не очікується.

Кібальчич додав, що середній температурний фон зберігатиметься близько норми, місцями навіть нижче норми на 2-4 градуси.

Прогноз середньої аномалії приземної температури повітря в Європі на третю декаду січня (21-31.01.2022), згідно з чисельною моделлю CFSv2

Додамо, що атмосферний тиск очікується близьким до норми без істотних і різких коливань.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що з понеділка, 24 січня, в Україні зміниться погода. За словами синоптика Наталки Діденко, на нас чекає посилення морозів, оскільки температура повітря значно знизиться.