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Мороз до 18 градусов: синоптик назвал дату похолодания в Украине

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Таисия Ерохина Таисия Ерохина
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Украину ждут морозные дни
Украину ждут морозные дни

Синоптик озвучил прогноз погоды для Украины до конца января

С воскресенья, 23 января, в Украине, где после Крещения несколько потеплело, существенно похолодает. Подробнее о прогнозируемой погоде до конца месяца в комментарии "Телеграфу" рассказал синоптик Игорь Кибальчич.

Когда похолодает в Украине

По его словам, четверг-пятница 21-22 января – последние относительно теплые дни в этом месяце. В этот период температура воздуха ночью составит 3-8 градусов мороза, днём — 1-6 градусов мороза. Тогда как в Крыму и Приазовье в течение суток термометры покажут от -2 до +3 градусов.

Но начиная с воскресенья 23 января по всей Украине начнётся постепенное понижение температуры до 8-13 градусов мороза ночью и до 4-9 градусов мороза днём. Как отметил Кибальчич, в западных областях и Карпатах будет ещё холоднее: ночью 13-18 градусов мороза, днём 9-14 градусов мороза.

Погода в Украине до конца января

Как пояснил синоптик, третья декада января, по климатическим нормам — наиболее холодный период зимы, когда чаще всего наблюдаются сильные морозы. В период с 21 по 31 января в Украине прогнозируется морозная и снежная погода. Так, определять характер погоды до конца недели будет малоподвижный балтийский циклон Ida. Он принесет на территорию Украины новую порцию холодного арктического воздуха. Оттепелей в январе не ожидается.

Кибальчич добавил, что средний температурный фон будет сохраняться около нормы, местами даже ниже нормы на 2-4 градуса.

Прогноз средней аномалий приземной температуры воздуха в Европе на третью декаду января (21-31.01.2022), согласно численной модели CFSv2
Прогноз средней аномалий приземной температуры воздуха в Европе на третью декаду января (21-31.01.2022), согласно численной модели CFSv2

Добавим, что атмосферное давление ожидается близким к норме без существенных и резких колебаний.

Ранее "Телеграф" сообщал, что с понедельника, 24 января, в Украине изменится погода. По словам синоптика Натальи Диденко, нас ждет усиление морозов, поскольку температура воздуха значительно снизится.

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#Погода #Мороз #Погода в Украине
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