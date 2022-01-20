"Зима хочет быть собой": украинцам пообещали усиление морозов

Украинцам пообещали похолодание с понедельника.

В Украине на выходных в ряде регионов ожидаются осадки в виде снега с ощутимыми порывами ветра. А уже с понедельника температура воздуха сильно снизится.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Фейсбук.

Она отмечает, что относительно сухо будет на Юге страны, а в воскресенье снегопада ждать не стоит также в восточных регионах.

Температура воздуха будет сохраняться на уровне 0…-4 градуса, а в южных областях стоит ждать +1…+5. Вместе с тем подобная погода предрасполагает к возникновению гололеда.

"В дальнейшем с новой недели в большинстве областей Украины ожидается усиление морозов! Зима хочет быть собой", — указала Диденко.

В Киеве к концу недели температура воздуха будет держаться в районе 0…-2 градусов днем и -3…-6 ночью. Также в столице ожидаются временные осадки с порывами ветра.

Примерно такую же картину показывают и данные Укргидрометцентра. Примечательно, что с понедельника синоптики ожидают ночных заморозков до -15 градусов, на выходных же будет немногим теплее.

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Как сообщалось ранее, Украину с 20 января накроет циклон Ida, который принесет в страну сильные осадки и вьюгу. Самые сильные осадки ожидаются на Западе и Юго-Западе Украины.