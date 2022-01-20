"Зима хоче бути собою": українцям пообіцяли посилення морозів
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Українцям пообіцяли похолодання із понеділка.
В Україні на вихідних у низці регіонів очікуються опади у вигляді снігу із відчутними поривами вітру. А вже з понеділка температура повітря значно знизиться.
Про це повідомила синоптик Наталія Діденко у Фейсбук.
Вона зазначає, що відносно сухо буде на Півдні країни, а в неділю снігопаду чекати не варто також у східних регіонах.
Температура повітря зберігатиметься на рівні 0...-4 градуси, а в південних областях варто чекати +1...+5. Водночас подібна погода сприяє виникненню ожеледиці.
"Надалі з нового тижня у більшості областей України очікується посилення морозів! Зима хоче бути собою", — зазначила Діденко.
У Києві до кінця тижня температура повітря триматиметься в районі 0...-2 градуси вдень і -3...-6 вночі. Також у столиці очікуються тимчасові опади із поривами вітру.
Приблизно таку саму картину показують і дані Укргідрометцентру. Примітно, що з понеділка синоптики очікують нічних заморозків до -15 градусів, на вихідних же буде трохи тепліше.
Як повідомлялося раніше, Україну з 20 січня накриє циклон Ida, який принесе в країну сильні опади та завірюху. Найсильніші опади очікуються на Заході та Південному Заході України.
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