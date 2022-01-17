Синоптик предупредила украинцев о погодных качелях: когда на этой неделе ждать оттепели и морозов
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Синоптик рассказала, какую погоду ждать украинцам на этой неделе
В Украине, где на днях разбушевалась непогода, в течение недели с 17 по 23 января будет преобладать облачная и влажная погода. Как пояснила в комментарии "Телеграфу" синоптик Украинского гидрометеорологического центра Александра Хала, это вызвано активной циклонической деятельностью над Европой.
Подробнее о прогнозе погоды на неделю – в нашем материале.
Погода в Украине 17-18 января
В понедельник, 17 января, температуры будут умеренными, а погода более мягкой. В дневные часы ожидается от 3 градусов мороза до 3 градусов тепла. Однако в большинстве областей будет снег, кое-где возможен мокрый снег.
В понедельник, 17 января, и вторник, 18 января, погода будет ветреной. Более того, вероятны порывы до 15-20 метров в секунду.
Погода в Украине 19 января
В среду, 19 января, на территорию Украины распространится антициклон, поэтому возможны солнечные прояснения. В большинстве областей будет преобладать погода без осадков, добавили в Укргидрометцентре. Но будет холодно в ночные часы, потому что столбики термометров будут достигать от -7 до -9 градусов. В то время как в дневное время температура составит 1-6 градусов с отметкой "минус".
Погода в Украине 20-23 января
В конце недели, как отмечает синоптик, ожидаются очередные колебания температуры. Так, четверг, 20 января, будет более теплым и вероятна кратковременная оттепель. В пятницу, 21 января, в Украине снова будет преобладать более прохладная погода вместе с осадками в виде снега.
"Поэтому можно подытожить, что на следующей неделе нас снова ожидают определенные температурные перепады и погода преобладающее количество времени будет облачной и влажной", – сообщила синоптик Александра Хала.
Напомним, в канун праздника Крещения, который будут отмечать в Украине 19 января 2022 года, в некоторых регионах будет сохраняться достаточно теплая погода. Однако ряд областей ожидает существенное похолодание и морозы до 9 градусов.
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