Укр

На Украину надвигаются снег и крещенские морозы: где будет холоднее всего

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Погода в Украине
Погода в Украине

Сильных морозов в стране в ближайшие дни ждать не стоит.

В Украине на смену сильным морозам пришло резкое потепление с сильными осадками. Синоптики ожидают, что подобная погода продержится в стране еще некоторое время, хотя в некоторых регионах ожидаются и дни существенного похолодания.

Об это свидетельствует информация Укргидрометцентра.

16 января в Украине стоит ждать переменной облачности, но без осадков. Но Востоке и в Центре страны ожидается температура воздуха в районе -1…+1 градуса, а на Западе и Юге 0…+3.

Ночью столбик термометра будет опускаться до -5 градусов.

Погода в Украине 16 января
Погода в Украине 16 января

Примерно такие же температурные показатели будут наблюдаться 17 и 18 января, с тем отличием, что на большей части территории Украины выпадут значительные осадки в виде мокрого снега.

Погода в Украине 17 января
Погода в Украине 17 января
Погода в Украине 18 января
Погода в Украине 18 января

Неоднозначная погода, впрочем, ожидается на Крещение, 19 января. В большинство регионов осадки прекратятся, а температура воздуха будет оставаться в пределах -3…+2 днем и -3…-6 ночью.

Менее повезет Восточным областям. В Харьковской и Донецкой областях столбик термометра опустится до -4…-6 градусов, а в Луганской и вовсе стоит ждать от -7 до -9 градусов днем и столько же ночью.

Погода в Украине 19 января
Погода в Украине 19 января

Как сообщалось ранее, резкая перемена погоды в Украине была обусловлена циклоном Elsa, который принес поток теплого воздуха с северной Европы. Потепление сопровождалось штормовыми порывами ветра, которые уже успели нанести заметный ущерб, повалив деревья, столбы и светофоры в разных регионах страны.

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#Украина #Погода #Прогноз погоды
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