На Україну насуваються сніг та хрещенські морози: де буде найхолодніше

Сильних морозів у країні найближчими днями чекати не варто.

В Україні на зміну сильним морозам прийшло різке потепління із сильними опадами. Синоптики очікують, що подібна погода протримається в країні ще якийсь час, хоча в деяких регіонах очікуються й дні суттєвого похолодання.

Про це свідчить інформація Укргідрометцентру.

16 січня в Україні варто чекати на мінливу хмарність, але без опадів. На Сході та в Центрі країни очікується температура повітря в районі -1…+1 градуса, а на Заході та Півдні 0…+3.

Вночі стовпчик термометра опускатиметься до -5 градусів.

Погода в Україні 16 січня

Приблизно такі ж температурні показники спостерігатимуться 17 та 18 січня, з відмінністю в тому, що на більшій частині території України випадуть значні опади у вигляді мокрого снігу.

Погода в Україні 17 січня

Погода в Україні 18 січня

Втім, неоднозначна погода очікується на Водохреща, 19 січня. У більшість регіонів опади припиняться, а температура повітря залишатиметься в межах -3…+2 вдень та -3…-6 вночі.

Менш пощастить Східним областям. У Харківській та Донецькій областях стовпчик термометра опуститься до -4…-6 градусів, а в Луганській взагалі варто чекати від -7 до -9 градусів вдень і стільки ж уночі.

Погода в Україні 19 січня

Як повідомлялося раніше, різка зміна погоди в Україні була обумовлена циклоном Elsa, який приніс потік теплого повітря із північної Європи. Потепління супроводжувалося штормовими поривами вітру, які вже встигли завдати помітних збитків, поваливши дерева, стовпи та світлофори у різних регіонах країни.