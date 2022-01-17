Синоптик попередила українців про погодні гойдалки: коли цього тижня чекати на відлигу й морози

Синоптик розповіла, на яку погоду чекати українцям цього тижня

В Україні, де днями розбурхалася негода, впродовж тижня з 17 по 23 січня переважатиме хмарна та волога погода. Як пояснила в коментарі "Телеграфу" синоптик Українського гідрометеорологічного центру Олександра Хала, це спричинено активною циклонічною діяльністю над Європою.

Детальніше про прогноз погоди на тиждень – в нашому матеріалі.

Погода в Україні 17-18 січня

У понеділок, 17 січня, температури будуть помірними, а погода більш м’якою. В денні години очікується від 3 градусів морозу до 3 градусів тепла. Проте в більшості областей сніжитиме, подекуди можливий мокрий сніг.

У понеділок, 17 січня, і вівторок, 18 січня, погода буде вітряною. Більш того, ймовірні пориви до 15-20 метрів за секунду.

Карта УкрГМЦ на 17.01.2022. Джерело: meteo.gov.ua

Погода в Україні 19 січня

В середу, 19 січня, на територію України поширить свій вплив антициклон, тому можливі сонячні прояснення. В більшості областей переважатиме погода без опадів, додали в Укргідрометцентрі. Але буде холодно в нічні години, бо стовпчики термометрів сягатимуть від -7 до -9 градусів. Тоді як в денний час температура складе 1-6 градусів із позначкою "мінус".

Карта УкрГМЦ на 19.01.2022. Джерело: meteo.gov.ua

Погода в Україні 20-23 січня

Наприкінці тижня, зазначає синоптик, очікуються чергові коливання температури. Так, четвер, 20 січня, буде більш теплим і ймовірна короткотривала відлига. В п’ятницю, 21 січня, в Україні знову пануватиме прохолодніша погода разом з опадами у вигляді снігу.

Карта УкрГМЦ на 20.01.2022. Джерело: meteo.gov.ua

"Тож можна підсумувати, що наступного тижня нас знову очікують певні температурні перепади і погода у більшу частину часу переважатиме хмарна і волога", – повідомила синоптик Олександра Хала.

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Нагадаємо, напередодні свята Водохрещі, яке відзначатимуть в Україні 19 січня 2022 року, в деяких регіонах зберігатиметься досить тепла погода. Однак низку областей чекає суттєве похолодання і морози до 9 градусів.