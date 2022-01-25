Волна снегопадов и резкое потепление: украинцев ждут новые "погодные качели"

Синоптики обещают снег, оттепель и потепление к концу недели

В большинстве украинских регионов царит холодный северный циклон, принесший существенное похолодание и снеговые осадки. В течение текущей недели в стране ожидается облачная и влажная погода, но уже к выходным температура воздуха прогреется и столбики термометров поползут вверх.

По сообщению главного народноого синоптика Наталки Диденко, снег в украинских регионах будет падать периодически, однако до последних дней недели.

Уже в среду, 26 января, такая погода ожидается в западных областях Украины, где температура воздуха будет колебаться от -3 до +3 градусов, несмотря на то, что сегодня температурные столбики там были на отметке в "-20". Также в этот день специалист прогнозирует снеговые осадки, а на автодорогах сильный гололед. На остальных украинских территориях также будет снежить.

Самая холодная погода в среду будет на востоке, где температура воздуха ночью достигнет -6… -11 градусов, а днем не будет подниматься выше -3…-7 градусов.

Карта распространения воздушных масс

Информацию по потеплению, которое накроет страну уже в эти выходные, подтвердила и синоптик украинского гидрометеорологического центра Александра Хала, которая в комментарии корреспонденту "Телеграфа" рассказала, что надеяться на повышение температуры украинцам стоит уже в конце этой недели.

Также специалист добавила, что 26 января в подавляющем большинстве украинских областей существенных осадков ожидать не стоит, однако ближе к выходным метеорологи снова прогнозируют выпадение снега и мокрого снега, что может вызвать сильный гололед на дорогах.

Прогноз погоды на 26 января.

По сообщению портала Sinoрtik.ua, в среду, 26 января, в столице солнышко лишь иногда будет выглядывать из-за облаков. Ночью и утром будет снег. В обеденное время осадков не предполагается, но вечером будет снежить снова. Температура воздуха днем -2...-3 градуса, ночью — до -5.

Прогноз погоды в Киеве

В Харькове весь день погода будет пасмурной, небо будет укрыто плотными облаками. Утром и до позднего вечера будет идти мелкий снег. Температура воздуха ночью опустится до -11 градусов, днем будут колебаться от -6 до -8 градусов.

Прогноз погоды в Харькове

На протяжении всего дня погода в Днепре будет пасмурной. Днем прогнозируют мелкий снег, однако ближе к вечеру он должен стихнуть. Температура воздуха днем -5...-6 градусов, ночью будет колебаться от -5 до -9 градусов.

В Одессе ожидается облачная погода. Утром будет идти снег, который в обеденное время сменится дождем. Ближе к вечеру осадки прекратятся. Температура воздуха ожидается днем до 1 градуса, ночью температурные столбики упадут до -8 радусов.

Прогноз погоды в Одессе.

Во Львове облачная погода продержится весь день. Синоптики прогнозируют мелкий снег, который к вечеру пойдет сильнее. Температура воздуха днем и ночью будет преимущественно удерживаться на отметке "0".

Прогноз погоды в Львове

Ранее "Телеграф" сообщал, что в конце января в Украине, наряду с усилением морозов, будет преобладать настоящая зимняя погода: ожидаются мощные вьюги и сильный снег.