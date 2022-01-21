Метели и снегопады: синоптик сообщил, когда Украину накроют осадки

В конце месяца Украину засыплет снегом

В конце января в Украине, наряду с усилением морозов, будет преобладать настоящая зимняя погода: с метелями и снегом. Подробнее о прогнозе "Телеграф" узнал у синоптика Игоря Кибальчича.

Где и когда в Украине ожидается снег

В ближайшее время в Украине возможны осадки в виде снега, в связи с влиянием малоподвижного балтийского циклона Ida. Как рассказал синоптик, данный циклон будет определять погоду в нашей стране вплоть до 23 января.

После 23 января, отмечает Кибальчич, с юго-востока постепенно начнёт распространяться ложбина Черноморского циклона. Благодаря этому ожидается новый период со снегом и метелями. В последней пятидневке месяца, 27-31 января, возобновится циклоническая деятельность с Атлантики, поэтому вновь пройдут снегопады.

Синоптик сообщил, что до конца января на территории всей Украины ожидается заметная прибавка свежего снега, особенно ощутимой она будет в западных областях, в Карпатах и на юго-востоке страны. При этом, значительные оттепели и дожди маловероятны.

Какой будет погода в Украине в конце января

До конца января, согласно расчётам прогностических моделей, в Украине будет преобладать морозный и снежный характер погоды.

Кибальчич добавил, что не ожидается сильных штормовых ветров, которые часто портили погоду во многих областях в середине месяца. Но по причине увеличения снежного покрова, а также преобладанию отрицательных температур, на дорогах и тротуарах сохранится гололедица и снежный накат, что может вызвать некоторые сложности в передвижении транспорта на отдельных участках.

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Ранее "Телеграф" сообщал, что в ближайшее время украинцев будет засыпать снегом в большинстве областей. Вместе с этим, на трассах будет осложнено движение из-за гололедицы. Также синоптики прогнозируют усиление морозов в начале последней недели января.