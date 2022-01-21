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Завірюхи та снігопади: синоптик повідомив, коли Україну накриють опади

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Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
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Залишок січня порадує українців сніговою погодою
Залишок січня порадує українців сніговою погодою

Наприкінці місяця Україну засипле снігом

Наприкінці січня в Україні, поряд із посиленням морозів, переважатиме справжня зимова погода: із хуртовиною та снігом. Докладніше про прогноз "Телеграф" дізнався у синоптика Ігоря Кібальчича.

Де і коли в Україні очікується сніг

Найближчим часом в Україні можливі опади у вигляді снігу через вплив малорухливого балтійського циклону Ida. Як розповів синоптик, цей циклон визначатиме погоду в нашій країні аж до 23 січня.

Після 23 січня, зазначає Кібальчич, з південного сходу поступово почне розповсюджуватися улоговина Чорноморського циклону. Завдяки цьому очікується новий період зі снігом і хуртовиною. В останній п’ятиденці місяця, 27-31 січня, відновиться циклонічна діяльність з Атлантики, тому знову пройдуть снігопади.

Синоптик повідомив, що до кінця січня на території всієї України очікується помітне збільшення свіжого снігу, особливо відчутним воно буде в західних областях, у Карпатах і на південному сході країни. При цьому значні відлиги та дощі малоймовірні.

Якою буде погода в Україні наприкінці січня

До кінця січня, згідно з розрахунками прогностичних моделей, в Україні переважатиме морозний і сніговий характер погоди.

Кібальчич додав, що не очікується сильних штормових вітрів, які часто псували погоду у багатьох областях у середині місяця. Але через збільшення снігового покриву, а також переважання негативних температур, на дорогах і тротуарах збережеться ожеледиця та сніговий накат, що може спричинити деякі складнощі у пересуванні транспорту на окремих ділянках.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що найближчим часом українців засипатиме снігом у більшості областей. Водночас на трасах буде ускладнений рух через ожеледицю. Також синоптики прогнозують посилення морозів на початку останнього тижня січня.

Теги:
#Погода #Сніг #Погода в Україні
Залишок січня порадує українців сніговою погодою
Україна
Завірюхи та снігопади: синоптик повідомив, коли Україну накриють опади
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