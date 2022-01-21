Завірюхи та снігопади: синоптик повідомив, коли Україну накриють опади
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Наприкінці місяця Україну засипле снігом
Наприкінці січня в Україні, поряд із посиленням морозів, переважатиме справжня зимова погода: із хуртовиною та снігом. Докладніше про прогноз "Телеграф" дізнався у синоптика Ігоря Кібальчича.
Де і коли в Україні очікується сніг
Найближчим часом в Україні можливі опади у вигляді снігу через вплив малорухливого балтійського циклону Ida. Як розповів синоптик, цей циклон визначатиме погоду в нашій країні аж до 23 січня.
Після 23 січня, зазначає Кібальчич, з південного сходу поступово почне розповсюджуватися улоговина Чорноморського циклону. Завдяки цьому очікується новий період зі снігом і хуртовиною. В останній п’ятиденці місяця, 27-31 січня, відновиться циклонічна діяльність з Атлантики, тому знову пройдуть снігопади.
Синоптик повідомив, що до кінця січня на території всієї України очікується помітне збільшення свіжого снігу, особливо відчутним воно буде в західних областях, у Карпатах і на південному сході країни. При цьому значні відлиги та дощі малоймовірні.
Якою буде погода в Україні наприкінці січня
До кінця січня, згідно з розрахунками прогностичних моделей, в Україні переважатиме морозний і сніговий характер погоди.
Кібальчич додав, що не очікується сильних штормових вітрів, які часто псували погоду у багатьох областях у середині місяця. Але через збільшення снігового покриву, а також переважання негативних температур, на дорогах і тротуарах збережеться ожеледиця та сніговий накат, що може спричинити деякі складнощі у пересуванні транспорту на окремих ділянках.
Раніше "Телеграф" повідомляв, що найближчим часом українців засипатиме снігом у більшості областей. Водночас на трасах буде ускладнений рух через ожеледицю. Також синоптики прогнозують посилення морозів на початку останнього тижня січня.
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