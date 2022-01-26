Україну різко накриє потепління: синоптики назвали дату

Наприкінці місяця в країну знову прийде потепління

Україну впевнено накриває теплий і вологий циклон, який тягне за собою опади у вигляді мокрого снігу та сильну ожеледь. Попри те, що в деяких областях країни стовпчики термометрів вже подолали нульові відмітки, вони продовжують рухатися вверх і вже у п'ятницю, 28 січня, жителі усіх куточків країни відчують потепління.

Так, за повідомленням українського гідрометцентру, у четвер, 27 січня, у західних областях стане ще тепліше: температура повітря вдень прогріється до +2 градусів, очікується налипання мокрого снігу та сильна ожеледь на автошляхах. На сході мороз у цей день ще затримається. Синоптики обіцяють там від -6 до -8 градусів, але без опадів. На півночі температурні стовпчики утримуватимуться на -4…-6 градусах, а у південних областях вони коливатимуться від -4 до +1 градусу.

Прогноз погоди на 27 січня

У п'ятницю, 28 січня, в Україні пануватиме справжнє весняне тепло. На півночі температура повітря вночі не опускатиметься нижче -4 градусів, вдень підійматиметься до 2 градусів тепла. На сході вночі ще холодно — до -13, але вдень температурні стовпчики підійматимуться до +1 градусу. Можливий мокрий сніг з дощем. Жителям західних регіонів варто очікувати на -1 градус, як у нічні години, так і вдень. На півдні — від 3 до 5 градусів морозу вночі, а вдень — до 4 градусів із плюсовою позначкою. Практично у всіх регіонах країни, окрім південних, синоптики прогнозують мокрий сніг та ожеледь.

Прогноз погоди на 28 січня

У суботу, 29 січня, у всіх регіонах, окрім сходу, буде сонячно. На півночі температура повітря вночі -1 градус, вдень — від нуля до 2 градусів тепла. На сході вдень також тепло — до +2 градусів, вночі — -1…-3 градуси. У західних областях до -3 вночі, і до 2 тепла вдень. На півдні країни +2..+4 градуси вдень і від 0 до -1 вночі.

Прогноз погоди на 29 січня

В останній день тижня, 30 січня, у всіх українських регіонах очікуються снігові опади. Без снігу та із сонячною погодою цей день проведуть лише кілька населених пунктів на сході України. Там температура повітря вдень утримуватиметься на позначках від -1 до +2 градусів, а вночі від -2 до -5 градусів.

На півночі та заході температура повітря буде приблизно однаковою: -1…-4 вночі, 0…+4 вдень.

У південних областях січень завершуватиметься опадами у вигляді мокрого снігу та дощу. Температурні стовпчики вдень коливатимуться від 0 до +3 градусів, у нічні години не падатимуть нижче -4…-5 градусів.

Прогноз погоди на 30 січня

Раніше "Телеграф" повідомляв, коли Україну накриють потужні опади у вигляді хуртовин та снігу та детальніше розповів, на яку погоду варто очікувати жителям країни наприкінці січня.