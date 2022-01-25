Хвиля снігопадів і різке потепління: на українців чекають нові "погодні гойдалки"

Синоптики обіцяють сніг, відлигу та потепління до кінця тижня

У більшості українських регіонів панує холодний північний циклон, який приніс суттєве похолодання та снігові опади. Упродовж поточного тижня в країні очікується хмарна та волога погода, але вже на вихідних температура повітря прогріється і стовпчики термометрів поповзуть догори.

За повідомленням головної народної синоптикині Наталки Діденко, сніг в українських регіонах падатиме періодично, проте до останніх днів тижня.

Вже у середу, 26 січня, така погода очікується у західних областях України, де температура повітря коливатиметься від -3 до +3 градусів, незважаючи на те, що лише сьогодні температурні стовпчики там були на позначці у "-20". Також у цей день фахівець прогнозує снігові опади, а на автошляхах сильну ожеледицю. На решті українських території також сніжитиме.

Найхолоднішою погода в середу буде на сході, де температура повітря вночі сягне -6… -11 градусів, а вдень не підніматиметься вище -3…-7 градусів.

Карта поширення повітряних мас

Інформацію щодо потепління, яке накриє країну вже цими вихідними, підтвердила й синоптикиня українського гідрометеорологічного центру Олександриа Хала, яка у коментарі кореспондентові "Телеграфу" розповіла, що сподіватися на підвищення температури українцям варто вже наприкінці цього тижня.

Також фахівець додала, що 26 січня в переважній більшості українських областей істотних опадів очікувати не варто, проте ближче до вихідних метеорологи знову прогнозують випадання снігу та мокрого снігу, що може спричинити сильну ожеледь на дорогах.

Прогноз погоди на 26 січня

За повідомленням порталу Sinoрtik.ua, у середу, 26 січня, у столиці сонечко лише іноді визиратиме через хмари. Уночі та уранці сніжитиме. В обідню пору опадів не передбачається, але ввечері сніг піде знову. Температура повітря вдень — -2…-3 градуси, вночі — до -5.

Прогноз погоди у Києві

У Харкові весь день погода буде похмурою, небо вриватимуть щільні хмари. З ранку і до пізнього вечора йтиме дрібний сніг. Температура повітря вночі опуститься до -11 градусів, удень коливатимуться від -6 до -8 градусів.

Прогноз погоди у Харкові

У Дніпрі протягом усього дня погода буде похмурою. Удень прогнозують дрібний сніг, проте ближче до вечора він має стихнути. Температура повітря вдень — -5…-6 градусів, уночі коливатиметься від -5 до -9 градусів.

В Одесі весь день також очікується хмарна погода. Уранці йтиме сніг, який в обідню пору зміниться дощем. Ближче до вечора опади припиняться. Температура повітря очікується вдень до +1 градусу, вночі температурні стовпчики впадуть до -8 г радусів.

Прогноз погоди в Одесі

У Львові хмарна погода протримається весь день. Синоптики прогнозують дрібний сніг, який ввечері піде сильніше. Температура повітря вдень і вночі переважно утримуватиметься на позначці "0".

Прогноз погоди у Львові

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