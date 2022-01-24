Коли морози зміняться відлигою: синоптик назвала дату потепління в Україні

Українці можуть сподіватися на підвищення температури наприкінці цього тижня

В Україні, де в більшість регіонів прийшли морози, найближчого тижня, 24-30 січня, переважатиме хмарна, холодна та волога погода. Але у вихідні стовпчики термометрів поповзуть вгору. до Про це в коментарі "Телеграфу" повідомила синоптикиня Українського гідрометеорологічного центру Олександра Хала.

Коли Україну засипле снігом

Як розповіли в Укргідрометцентрі, опади будуть спостерігатися у понеділок, 24 січня, на півдні, в центрі та сході країни внаслідок впливу південного циклону. У вівторок, 25 січня, сніжитиме також і на заході.

В середу, 26 січня, в більшості регіонів без істотних опадів, але наприкінці поточного тижня метеорологи знову прогнозують невеликий сніг і мокрий сніг.

Також синоптикиня зазначила, що в найближчі сім днів в Україні на дорогах зберігатиметься ожеледиця, тож водіям слід бути особливо уважними.

Коли пройдуть морози в Україні

Впродовж тижня з 24 по 30 січня в Україні переважно буде спостерігатися низька температура повітря. В нічні години в понеділок і вівторок, 24-25 січня, по Україні очікується 8-13 градусів нижче від 0. В денні – від 4 до 9 градусів морозу.

В середині тижня, додає синоптикиня, будуть незначні коливання температури, але все одно морози переважатимуть на всій території країни.

Та в останні дня січня в Україні потеплішає.

"Відлигу очікуємо аж наприкінці тижня. Орієнтовно з п’ятниці, 28 січня, трохи потеплішає і температура повітря почне зростати до невеликих додатних значень 0-3 градуси із позначкою "плюс", — повідомила Хала.

А у вихідні, в суботу 29 січня і неділю 30 січня, в більшості областей настане відлига і трохи потеплішає.

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Як повідомляв "Телеграф", найтепліша погода наприкінці цього тижня в Україні очікується на півдні країни. Також морози зміняться легким "плюсом" у західних областях.