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Когда морозы сменятся оттепелью: синоптик назвала дату потепления в Украине

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Таисия Ерохина Таисия Ерохина
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Украину накроет снег, но потом придет оттепель
Украину накроет снег, но потом придет оттепель

Украинцы могут надеяться на повышение температуры в конце этой недели

В Украине, где в большинство регионов пришли морозы, на ближайшей неделе, 24-30 января, будет преобладать облачная, холодная и влажная погода. Но в выходные столбики термометров поползут вверх. Об этом в комментарии "Телеграфу" сообщила синоптик Украинского гидрометеорологического центра Александра Хала.

Когда Украину засыплет снегом

Как рассказали в Укргидрометцентре, осадки будут наблюдаться в понедельник, 24 января, на юге, в центре и востоке страны в результате влияния южного циклона. Во вторник, 25 января, пойдет снег также и на западе.

В среду, 26 января, в большинстве регионов без существенных осадков, но в конце текущей недели метеорологи снова прогнозируют небольшой снег и мокрый снег.

Также синоптик отметила, что в ближайшие семь дней в Украине на дорогах будет сохраняться гололедица, поэтому водителям следует быть особенно внимательными.

Когда пройдут морозы в Украине

В течение недели с 24 по 30 января в Украине будет наблюдаться низкая температура воздуха. В ночные часы в понедельник и вторник, 24-25 января, по Украине ожидается 8-13 градусов ниже 0. В дневные – от 4 до 9 градусов мороза.

В середине недели, добавляет синоптик, будут незначительные колебания температуры, но все равно морозы будут преобладать на всей территории страны.

Однако в последние дни января в Украине потеплеет.

"Оттепель ожидаем в конце недели. Ориентировочно с пятницы, 28 января, немного потеплеет и температура воздуха начнет расти до небольших положительных значений 0-3 градуса с отметкой "плюс", — сообщила Хала.

А в выходные, в субботу 29 января и воскресенье 30 января, в большинстве областей наступит оттепель и немного потеплеет.

Как сообщал "Телеграф", самая теплая погода в конце этой недели в Украине ожидается на юге страны. Также морозы сменятся легким "плюсом" в западных областях.

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#Погода #Погода в Украине
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