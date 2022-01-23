Потеплеет почти на 12°C за день: украинцев ждет резкий температурный скачок

Температурные качели продолжатся до конца января.

В Украину с понедельника возвращаются сильные морозы, однако, как и в прошлые разы, это похолодание задержится ненадолго.

Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.

Отмечается, что 24 января на Западе и Севере Украины будет сохраняться сухая, но облачная погода. В то же время жителям Востока и Юга страны стоит быть готовыми к сильным снегопадам.

Температура воздуха днем будет держаться на уровне -2…-6 в восточных и южных областях и -4…-8 в западных и северных. А вот уже ночью ожидается похолодание, при том в Закарпатской области столбик термометра может упасть до -16 градусов.

Погода 24 января

Подобная картина будет наблюдаться и 25 января. Днем очень сильных морозов не будет, но ночью температура воздуха на большей части территории Украины будет опускаться ниже -10 градусов. Наиболее холодно будет в Закарпатской и Черновицкой областях, там ночью температура может опуститься до -18 градусов.

Погода 25 января

26 и 27 января холодная масса воздуха переместится на Восток страны, а в Западных регионах ожидается потепление. Местами там возможен даже легкий "плюс".

Погода 26 января

Погода 27 января

Как сообщалось ранее, синоптик Игорь Кибальчич рассказал "Телеграфу", что до конца января на территории всей страны ожидаются заметное количество осадков в виде снега, особенно ощутимо это будет в западных областях, в Карпатах и на юго-востоке страны. При этом, значительные оттепели и дожди маловероятны.