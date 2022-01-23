Потеплеет почти на 12°C за день: украинцев ждет резкий температурный скачок
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Температурные качели продолжатся до конца января.
В Украину с понедельника возвращаются сильные морозы, однако, как и в прошлые разы, это похолодание задержится ненадолго.
Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.
Отмечается, что 24 января на Западе и Севере Украины будет сохраняться сухая, но облачная погода. В то же время жителям Востока и Юга страны стоит быть готовыми к сильным снегопадам.
Температура воздуха днем будет держаться на уровне -2…-6 в восточных и южных областях и -4…-8 в западных и северных. А вот уже ночью ожидается похолодание, при том в Закарпатской области столбик термометра может упасть до -16 градусов.
Подобная картина будет наблюдаться и 25 января. Днем очень сильных морозов не будет, но ночью температура воздуха на большей части территории Украины будет опускаться ниже -10 градусов. Наиболее холодно будет в Закарпатской и Черновицкой областях, там ночью температура может опуститься до -18 градусов.
26 и 27 января холодная масса воздуха переместится на Восток страны, а в Западных регионах ожидается потепление. Местами там возможен даже легкий "плюс".
Как сообщалось ранее, синоптик Игорь Кибальчич рассказал "Телеграфу", что до конца января на территории всей страны ожидаются заметное количество осадков в виде снега, особенно ощутимо это будет в западных областях, в Карпатах и на юго-востоке страны. При этом, значительные оттепели и дожди маловероятны.
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