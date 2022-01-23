Укр

Похолодает до -12°C: в Киев идет по-настоящему зимняя погода

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
Дата публикации
Читати українською
Автор
44
Конец января в Киеве будет достаточно морозным Новость обновлена 23 января 2022, 12:33
Конец января в Киеве будет достаточно морозным

Снежить в столице будет практически всю следующую неделю.

Последняя неделя января в Киеве будет сопровождаться температурными колебаниями и морозами до -12 градусов. Ощутимый минус киевляне почувствуют уже в понедельник, 24 января, когда столбики термометров покажут -5 градусов днем и -11 градусов в ночное время суток.

Об этом свидетельствуют данные сайта weather.com.

Так, в период с 23 по 31 января в столице Украины будет три дня, когда температура воздуха упадет ниже 10 градусов мороза. В понедельник (24 января), среду (26 января) и воскресенье (30 января). Столбики термометров ночью покажут -11, -10 и -12 градусов соответственно, а днем в столице на протяжении недели будет от -5 градусов мороза до +1 тепла.

К слову, со среды и вплоть до понедельника в Киеве ожидаются осадки в виде снега.

Отметим, что о морозах на следующие выходные говорят данные gismeteo.ua. По прогнозу синоптиков, в воскресенье, 30 января, в Киеве будет самая холодная ночь, а температура воздуха опуститься до -12 градусов.

Ранее "Телеграф" сообщал, что морозы в конце января накроют не только Киев. В некоторых регионах синоптики прогнозируют до -16 градусов ниже нуля.

Теги:
#Киев #Погода #Мороз #Январь
В Киев прибыло около 200 тысяч фунтов летального оружия
Украина
Россия пожалеет в случае вторжения: какое летальное оружие США передали Украине (фото, видео)
Дата публикации
Дата публикации
Категория
В Киев прибыло около 200 тысяч фунтов летального оружия
Россия пожалеет в случае вторжения: какое летальное оружие США передали Украине (фото, видео)
Дата публикации
Категория
Конец января в Киеве будет достаточно морозным
Похолодает до -12°C: в Киев идет по-настоящему зимняя погода
Дата публикации
Категория
Евгений Мураев известен своими пророссийскими взглядами
Пазл сложился: украинцы бурно обсуждают "передачу власти" Мураеву
Дата публикации
Категория
Украинцы жалуются на абсурдные показатели в платежках за электроэнергию
Лишние цифры в платежках – обычное дело: с чем столкнулись украинцы и как с этим бороться
Дата публикации
Категория
Пострадавший танкер Almuntazah пробыл в море почти 40 лет
У берегов Крыма загорелся танкер с россиянами на борту: что известно