Похолодает до -12°C: в Киев идет по-настоящему зимняя погода

Снежить в столице будет практически всю следующую неделю.

Последняя неделя января в Киеве будет сопровождаться температурными колебаниями и морозами до -12 градусов. Ощутимый минус киевляне почувствуют уже в понедельник, 24 января, когда столбики термометров покажут -5 градусов днем и -11 градусов в ночное время суток.

Об этом свидетельствуют данные сайта weather.com.

Так, в период с 23 по 31 января в столице Украины будет три дня, когда температура воздуха упадет ниже 10 градусов мороза. В понедельник (24 января), среду (26 января) и воскресенье (30 января). Столбики термометров ночью покажут -11, -10 и -12 градусов соответственно, а днем в столице на протяжении недели будет от -5 градусов мороза до +1 тепла.

К слову, со среды и вплоть до понедельника в Киеве ожидаются осадки в виде снега.

Отметим, что о морозах на следующие выходные говорят данные gismeteo.ua. По прогнозу синоптиков, в воскресенье, 30 января, в Киеве будет самая холодная ночь, а температура воздуха опуститься до -12 градусов.

Ранее "Телеграф" сообщал, что морозы в конце января накроют не только Киев. В некоторых регионах синоптики прогнозируют до -16 градусов ниже нуля.