Похолодає до -12°C: до Києва йде по-справжньому зимова погода

Сніжити у столиці буде практично весь наступний тиждень.

Останній тиждень січня у Києві супроводжуватиметься температурними коливаннями та морозами до -12 градусів. Відчутний мінус кияни відчують вже у понеділок, 24 січня, коли стовпчики термометрів покажуть -5 градусів вдень та -11 градусів вночі.

Про це свідчать дані сайту weather.com.

Так, у період з 23 по 31 січня у столиці України буде три дні, коли температура повітря впаде нижче 10 градусів морозу. У понеділок (24 січня), середу (26 січня) та неділю (30 січня). Стовпчики термометрів уночі покажуть -11, -10 та -12 градусів відповідно, а вдень у столиці протягом тижня буде від -5 градусів морозу до +1 тепла.

До слова, з середи й до понеділка включно у Києві очікуються опади у вигляді снігу.

Зазначимо, що про морози на наступні вихідні кажуть дані gismeteo.ua. За прогнозом синоптиків, у неділю, 30 січня, у Києві буде найхолодніша ніч, а температура повітря опуститься до -12 градусів.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що морози наприкінці січня накриють не лише Київ. У деяких регіонах синоптики прогнозують до -16 градусів нижче за нуль.