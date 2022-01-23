Потеплішає майже на 12°C за день: на українців чекає різкий температурний стрибок

Температурні гойдалки продовжаться до кінця січня.

В Україну з понеділка повертаються сильні морози, однак, як і минулого разу, це похолодання затримається ненадовго.

Про це свідчать дані Укргідрометцентру.

Зазначається, що 24 січня на Заході та Півночі України зберігатиметься суха, але хмарна погода. Водночас жителям Сходу та Півдня країни варто бути готовими до сильних снігопадів.

Температура повітря вдень триматиметься на рівні -2...-6 у східних та південних областях та -4...-8 у західних та північних. А ось уже вночі очікується похолодання, при тому, що в Закарпатській області стовпчик термометра може впасти до -16 градусів.

Погода 24 січня

Подібна картина спостерігатиметься і 25 січня. Вдень дуже сильних морозів не буде, але вночі температура повітря на більшій частині території опускатиметься нижче -10 градусів. Найбільш холодно буде у Закарпатській та Чернівецькій областях, там уночі температура може опуститися до -18 градусів.

Погода 25 січня

26 та 27 січня холодна маса повітря переміститься на Схід країни, а у Західних регіонах очікується потепління. Подекуди там можливий навіть легкий "плюс".

Погода 26 січня

Погода 27 січня

Як повідомлялося раніше, синоптик Ігор Кібальчич розповів "Телеграфу", що до кінця січня на території всієї країни очікується помітна кількість опадів у вигляді снігу, особливо це буде відчутно в західних областях, у Карпатах і на південному сході країни. При цьому значні відлиги та дощі малоймовірні.