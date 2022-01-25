В Анталии впервые за 29 лет пошел снег: последствия внезапной метели показали на фото

Популярный турецкий курорт засыпало снегом.

Жители Турции и туристы стали свидетелями редкого погодного явления — юг страны засыпало снегом. Курортный город Анталия в районе Мраморного море впервые за 29 лет оказался под снежным покровом.

О снегопаде свидетельствуют сводки синоптиков, а также фото пользователей из соцсетей.

В городе Анталья снег начался в 03:00 по местному времени. В последний раз такой сильный снегопад на курорте был зафиксирован 7 января 1993 года, высота снежного покрова тогда составила 5 см.

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Стоит отметить, что непогода накрыла всю страну. В некоторых районах высота снежного покрова достигла достигла 50-60 сантиметров. Сильные метели парализовали Стамбул и другие большие города Турции, на дороги вывели снегоуборочную технику и запретили выезд личных автомобилей. Некоторые трассы оказались не проездными, в частности, было парализовано движение между Стамбулом и Анкарой, а также перекрыто движение к аэропорту.

По прогнозу синоптиков, снегопады в столице и на севере страны продолжатся до пятницы.

Некоторые трасы оказались не проездными

На севере страны высота снежного покрова достигала 50 м

На дорогах образовались пробки

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Напомним, как сообщал "Телеграф" в Египте впервые за 9 лет на Новый год выпал снег. Украинцы, которые отдыхали в это время на популярном курорте Хургада смогли стать свидетелями такого редкого для Африки явления.