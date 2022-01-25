В Анталії вперше за 29 років пішов сніг: наслідки раптової хуртовини показали на фото

Популярний турецький курорт засипало снігом.

Жителі Туреччини та туристи стали свідками рідкісного погодного явища – південь країни засипало снігом. Курортне місто Анталія в районі Мармурового моря вперше за 29 років опинилося під сніговим покривом.

Про снігопад свідчать зведення синоптиків, а також фото користувачів із соцмереж.

У місті Анталья сніг розпочався о 03:00 за місцевим часом. Востаннє такий сильний снігопад на курорті був зафіксований 7 січня 1993, висота снігового покриву тоді склала 5 см.

Вперше за багато років в Анталії випав сніг

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Варто зазначити, що негода накрила всю країну. У деяких районах висота снігового покриву досягла 50-60 сантиметрів. Сильні хуртовини паралізували Стамбул та інші великі міста Туреччини, на дороги вивели снігоприбиральну техніку та заборонили виїзд особистих автомобілів. Деякі траси виявилися не проїзними, зокрема, було паралізовано рух між Стамбулом та Анкарою, а також перекрито рух до аеропорту.

За прогнозом синоптиків, снігопади у столиці та на півночі країни продовжаться до п’ятниці.

Деякі траси виявилися не проїзними

На півночі країни висота снігового покриву сягала 50 м

На дорогах утворилися пробки

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Нагадаємо, як повідомляв "Телеграф" у Єгипті вперше за 9 років на Новий рік випав сніг. Українці, які відпочивали в цей час на популярному курорті Хургада, змогли стати свідками такого рідкісного для Африки явища.