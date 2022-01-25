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В Анталії вперше за 29 років пішов сніг: наслідки раптової хуртовини показали на фото

Автор
Тетяна Гулеватая Тетяна Гулеватая
Дата публікації
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Анталію засипало снігом Новина оновлена 25 січня 2022, 14:40
Анталію засипало снігом

Популярний турецький курорт засипало снігом.

Жителі Туреччини та туристи стали свідками рідкісного погодного явища – південь країни засипало снігом. Курортне місто Анталія в районі Мармурового моря вперше за 29 років опинилося під сніговим покривом.

Про снігопад свідчать зведення синоптиків, а також фото користувачів із соцмереж.

У місті Анталья сніг розпочався о 03:00 за місцевим часом. Востаннє такий сильний снігопад на курорті був зафіксований 7 січня 1993, висота снігового покриву тоді склала 5 см.

Вперше за багато років в Анталії випав сніг
Вперше за багато років в Анталії випав сніг
Турки радіють снігу та роблять селфі
Турки радіють снігу та роблять селфі
А так виглядає курортний готель
А так виглядає курортний готель
Пальми у снігу – цікаве видовище
Пальми у снігу – цікаве видовище
Сніданок у засніженому готелі
Сніданок у засніженому готелі
Навіть голову-монумент національного героя Ататюрка засипало снігом
Навіть голову-монумент національного героя Ататюрка засипало снігом

Варто зазначити, що негода накрила всю країну. У деяких районах висота снігового покриву досягла 50-60 сантиметрів. Сильні хуртовини паралізували Стамбул та інші великі міста Туреччини, на дороги вивели снігоприбиральну техніку та заборонили виїзд особистих автомобілів. Деякі траси виявилися не проїзними, зокрема, було паралізовано рух між Стамбулом та Анкарою, а також перекрито рух до аеропорту.

За прогнозом синоптиків, снігопади у столиці та на півночі країни продовжаться до п’ятниці.

Деякі траси виявилися не проїзними
Деякі траси виявилися не проїзними
На півночі країни висота снігового покриву сягала 50 м
На півночі країни висота снігового покриву сягала 50 м
На дорогах утворилися пробки
На дорогах утворилися пробки
Турки поспішають сфотографуватися на тлі снігових краєвидів
Турки поспішають сфотографуватися на тлі снігових краєвидів

Нагадаємо, як повідомляв "Телеграф" у Єгипті вперше за 9 років на Новий рік випав сніг. Українці, які відпочивали в цей час на популярному курорті Хургада, змогли стати свідками такого рідкісного для Африки явища.

Теги:
#Туреччина #Сніг #Анталія
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