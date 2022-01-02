На туристичну частину Єгипту обрушилися сніг та град: є загиблі (фото, відео)

Школи та порти в деяких містах закрили через негоду

У курортному місті Хургада (Єгипет) у перший день 2022 року випав сніг. Цього ж дня не обійшлося без злив, які затопили вулиці і спричинили загибель щонайменше трьох громадян. Такі погодні умови востаннє спостерігалися 9 років тому.

Як повідомляє видання Egypt Today, негода накрила міста Сафага, Асьют, Шарм-ель-Шейх, які перебувають у губернаторстві Червоне море.

Наслідками негоди ділилися місцеві жителі у Twitter, а влада тим часом оголосила про закриття шкіл через негоду та закликала громадян триматися якомога далі від дерев, рекламних щитів, ліхтарних стовпів та інших об’єктів міської інфраструктури, які можуть впасти.

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Також відомо, що у Шарм-ель-Шейху, Хургаді та Асьюті на час негоди закрилися порти. А жертвами снігу та зливи стали щонайменше троє людей.

Відомо, що про першого загиблого повідомили у провінції Кафр-еш-Шейх. Там чоловік помер від удару струмом, випадково зачепивши мокрі від дощу дроти. Друга людина загинула в аварії на слизькій дорозі. А третьою жертвою став мешканець Олександрії, якого привалило стіною власного будинку, що звалився під час зливи.

Видання зазначає, що така холодна погода в Єгипті востаннє була 9 років тому. Зазвичай на новорічні свята тут розпал туристичного сезону, проте цього разу гостям країни доведеться змінити свої плани.

1 січня на Червоному морі видалося дуже сніжним

Раніше "Телеграф" повідомляв, що перед Новим роком негода накрила Україну. Багато громадян 28 грудня зіткнулися з наслідками нестабільних погодних умов. Хтось постраждав через рясні снігопади, а декому довелося справлятися зі страшною ожеледицею. До вечора ж у деяких областях України взагалі почався транспортний колапс: Дніпро та Харків практично повністю "стали" в автомобільних пробках.