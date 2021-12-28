Забите метро, кілометрові пробки та Пекло на дорогах: Україну замітає снігом (фото, відео)

Великі українські міста страждають через снігові замети та ожеледь

Напередодні Нового року до більшості регіонів України нарешті прийшла справжня зима. Проте без сюрпризів від погоди не обійшлося — хтось не справляється з величезною кількістю снігу, хтось страждає від суцільної ожеледиці.

"Телеграф" розповість, що зараз відбувається у кількох великих містах України. Інформація взята із місцевих Telegram-каналів.

Харків

Чи не найстрашніший зимовий Апокаліпсис припав саме на Харків. Цей регіон і так не був обділений снігом, але ввечері 28 грудня опади почалися знову.

Інтенсивність снігопадів значно погіршила видимість на дорогах, через що водії почали потрапляти до численних ДТП.

Рух на деяких вулицях повністю зупинився

Як результат — місто замітає, комунальники не справляються, а практично всі центральні вулиці стоять у заторах.

Затори в Харкові 28 грудня

Через це до харківської підземки утворилися величезні черги: надто багато охочих просто потрапити додому.

І на тлі всього цього таксисти "деруть" казкові ціни.

Ціни на таксі в Харкові

При цьому тих, хто планує вибратися на вулицю без серйозної причини, сам же харків’яни просять цього не робити — погодні умови залишають бажати кращого.

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Дніпро

Не краща ситуація і в Дніпрі. Тут багато вулиць також "зупинилися" через кілометрові пробки.

Затори у Дніпрі 28 грудня

Не в останню чергу через недобросовісних водіїв, які лишають свої транспортні засоби посеред дороги, навіть не ввімкнувши аварійні вогні.

Дочекатися громадського транспорту жителям та гостям Дніпра цього вечора справді проблемно — на деякі маршрути люди вишиковуються у величезні черги.

Черга на автобусну зупинку у Дніпрі

А декому, ймовірно, доведеться шукати можливості дістатися додому якимись манівцями: бо водії громадського транспорту змушені звертатися по допомогу до інших учасників дорожнього руху. Величезна кількість снігу просто заважає тролейбусам здійснювати рейси у нормальному режимі.

Одеса

В Одесу зима прийшла кілька днів тому, але погода вже встигла дещо "дати задню". Через невелике потепління сніг почав танути, що призвело до справжньої "каші" під ногами. Проте температура швидко знову опустилася нижче за нуль. Це стало причиною значного зледеніння дерев та ліній електропередач по всьому регіону.

Наслідки зледеніння

28 грудня через погані погодні умови без електрики в різний час доби залишалося 43 населені пункти.

Також зміна погоди далася взнаки і на трасі "Київ-Одеса" — тут водії намагалися мінімально лихачити, що все одно не вберегло багатьох від потрапляння в аварії.

Ситуація на трасі Київ-Одеса 28 грудня

При цьому стабілізацію погодних умов метеорологи обіцяють уже у середу, 29 грудня. Втім, Новий рік різні області України все одно зустрінуть не за однакових погодних умов — частина регіонів насолодиться сніжком, а частині доведеться змиритися з дощем.