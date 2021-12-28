Забитое метро, километровые пробки и Ад на дорогах: Украину заметает снегом (фото, видео)

Крупные украинские города страдают из-за снежных заносов и гололедицы

В преддверье Нового года в большинство регионов Украины наконец-то пришла зима. Однако без сюрпризов от погоды не обошлось — кто-то не справляется с огромным количеством снега, кто-то страдает от сплошного гололеда.

"Телеграф" расскажет, что сейчас происходит в нескольких крупных городах Украины. Информация взята из местных Telegram-пабликов.

Харьков

Едва ли не самый страшный зимний Апокалипсис пришелся именно на Харьков. Этот регион и так был не обделен снегом, но вечером 28 декабря осадки начались вновь.

Интенсивность снегопадов значительно ухудшила видимость на дорогах, из-за чего водители начали попадать в многочисленные ДТП.

Движение на некоторых улицах полностью стало

Как результат — город заметает, коммунальщики не справляются, а практически все центральные улицы стоят в пробках.

Пробки в Харькове 28 декабря

Из-за этого в харьковскую подземку образовались огромные очереди: слишком много желающих просто попасть домой.

И на фоне всего этого таксисты "дерут" попросту сказочные цены.

Цены на такси в Харькове

При этом тех, кто планирует выбраться на улицу без серьезной на то причины, сам же харьковчане просят этого не делать — погодные условия оставляют желать лучшего.

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Днепр

Не лучше ситуация и в Днепре. Здесь много улиц также стали из-за километровых пробок.

Пробки в Днепре 28 декабря

Не в последнюю очередь — из-за недобросовестных водителей, которые бросают свои транспортные средства посреди дороги, даже не включив аварийные огни.

Дождаться общественный транспорт жителям и гостям Днепра в этот вечер действительно проблемно — на некоторые маршруты люди выстраиваются в огромные очереди.

Очередь на автобусную остановку в Днепре

А некоторым, вероятно, придется искать возможности добраться домой какими-то окольными путями: потому что водители общественного транспорта вынуждены обращаться за помощью к другим участникам дорожного движения. Огромное количество снега просто мешает троллейбусам совершать рейсы в нормальном режиме.

Одесса

В Одессу зима пришла несколько дней назад, но погода уже успела немного "сдать назад". Из-за небольшого потепления снег начал таять, что стало причиной настоящей "каши" под ногами. Однако температура быстро вновь опустилась ниже нуля. Это привело к значительному обледенению деревьев и линий электропередач по всему региону.

Последствия обледенения

28 декабря из-за плохих погодных условия без электричества в разное время суток оставалось 43 населенных пункта.

Также перемена погоды сказалась и на трассе "Киев-Одесса" — здесь водители пытались минимально лихачить, что все равно не уберегло многих от попадания в аварии.

Ситуация на трассе Киев-Одесса 28 декабря

При этом стабилизацию погодных условий метеорологи обещают уже в среду, 29 декабря. Впрочем, Новый год разные области Украины все равно встретят не при одинаковых погодных условиях — часть регионов насладится снежком, а вот части придется смириться с дождем.