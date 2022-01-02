На туристическую часть Египта обрушились снег и град: есть погибшие (фото, видео)

Школы и порты в некоторых городах закрыли из-за непогоды

В курортном городе Хургада (Египет) в первый день 2022-го года выпал снег. В этот же день не обошлось без проливных дождей, которые затопили улицы и повлекли гибель по меньше мере троих граждан. Такие погодные условия в последний раз наблюдались 9 лет назад.

Как сообщает издание Egypt Today, непогода накрыла города Сафага, Асьют, Шарм-эль-Шейх, находящихся в губернаторстве Красное море.

Последствиями непогоди делились местные жители в Twitter, а власти тем временем объявили о закрытии школ из-за непогоды и призвали граждан держаться подальше от деревьев, рекламных щитов, фонарных столбов и прочих объектов городской инфраструктуры, которые могут упасть.

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Также известно, что в Шарм-эль-Шейхе, Хургаде и Асьюте на время непогоды закрылись порты. А жертвами снега и проливных дождей стали по меньшей мере три человека.

Известно, что о первом погибшем сообщили в провинции Кафр-эш-Шейх. Там мужчина умер от удара током, случайно задев мокрые от дождя провода. Второй человек погиб в аварии на скользкой дороге. А третьей жертвой стал житель Александрии, которого привалило стеной собственного дома, обрушившегося во время ливня.

Издание отмечает, что такая холодная погода в Египте последний раз была 9 лет назад. Обычно на новогодние праздники здесь разгар туристического сезона, однако в этот раз гостям страны придется свои планы изменить.

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Ранее "Телеграф" сообщал, что перед Новым годом непогода накрыла Украину. Многие граждане 28 декабря столкнулись с последствиями нестабильных погодных условий. Кто-то пострадал из-за обильных снегопадов, а кое-кому пришлось справляться со страшным гололедом. К вечеру же в некоторых областях Украины и вовсе начался транспортный коллапс: Днепр и Харьков практически полностью "стали" в автомобильных пробках.