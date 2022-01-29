В Украину движется мощный снежный циклон из Европы: когда ждать и какие области накроет первыми

Снежных осадков следует ожидать уже в ночь на воскресенье

В Украине синоптики снова предполагают существенное ухудшение погодных условий. Уже в ночь с субботы на воскресенье украинские регионы накроет непогода и сильные снеговые осадки, которые со стороны Европы принесет новый мощный циклон.

Такие выводы можно сделать, просмотрев погодные данные, размещенные на метеорологическом портале "Радар погоды".

Согласно имеющейся информации, украинские области начнет засыпать ночью 30 января. Снежные осадки накроют Украину со стороны запада и будут постепенно продвигаться дальше, внутрь страны.

Так, около полуночи в воскресенье начнет снежить на Закарпатье, Львовщине, Буковине, Волыни и Ровенщине.

Карта распространения циклона

Ближе к рассвету, примерно в 5 утра, снегопады начнут продвигаться в центр Украины, где мощная непогода будет накрывать Закарпатье, Буковину, Житомирщину, Черновицкую, Киевщину, Черниговщину, Кировоградщину и Винницкую область.

Снежный циклон распространяется по территории Украины.

После 10 утра циклон распространится на Карпаты, Одесщину, Черкасщину, Черниговщину, Кировоградщину, Сумщину, а также Полтавскую область.

Осадки в течение дня будут накрывать все большее количество областей

По прогнозу синоптиков, после 16 часов погодные условия в стране резко изменятся и снег прекратится в центре, на севере и в восточных регионах. Судя по картам, ближе к вечеру циклон перенесется в Крым и на другие южные области, где начнутся сильные осадки в виде снега.

Синоптическая карта демонстрирует распространение снеговых осадков в украинских областях

Уже ближе к ночи, капризный снежный циклон снова возобновит свои силы и начнет засыпать почти все уголки страны: Донбасс, Луганщину, Киевщину, Черниговщину, Житомирщину, Черкасщину, Кировоградщину, Ровенщину, Винницкуя и Закарпатскую области, а также Крым.

Что касается Львовской области, то ночью непогода затронет ее лишь частично.

Карта, где указаны области, в которых будет снежить мощнее всего

Следует также отметить, что по сообщению главной народной синоптика Украины Наталии Диденко, в субботу, 30 января, температура воздуха практически во всех регионах страны в дневное время суток будет удерживаться на нуле, однако уже ночью мороз снова вступит в свою силу и опустит столбики термометров до — -2…-6 градусов.

Ранее "Телеграф" сообщал, какую погоду синоптики пообещали украинцам на предстоящие выходные и в каких регионах следует ожидать существенного усиления ветра.