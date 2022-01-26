На выходных Украину накроет снег и сильный ветер: кому не повезет больше всего

Синоптики призывают украинцев быть острожными на выходных, ведь в конце недели страну накроют сильные ветра

Синоптики снова прогнозируют резкое изменение погодных условий в Украине. Несмотря на незначительное потепление, в украинских регионах ожидается сильный ветер и снеговые осадки.

Об этом на своей странице в соцсети сообщила синоптик Наталья Диденко, отметив, что в ближайшие дни практически во всех уголках страны ожидаются осадки в виде снега и сильный штормовой ветер.

Карта распространения воздушных масс в стране

По словам специалиста на выходных в регионах Украины предполагается снег и мокрый снег, на дорогах и тротуарах сильный гололед, который будет превращаться в "кашу". Видимость на дорогах будет очень плохой, поэтому водителей призывают быть крайне осторожными и не забывать включать фары.

Согласно информации портала Weather.com, несмотря на потепление в последний день недели, 30 января, в Украине ожидается существенное усиление ветра, кое-где со штормовыми порывами до 40, а то и 50 км\ч.

Так, в воскресенье в столице ожидается влажная погода со снеговыми осадками. Снег будет периодически сменяться дождем. Будет ветрено, от 25 до 40 км\ч. Температура воздуха будет колебаться от -3 до +3 градусов в течение суток.

Прогноз погоды в Киеве

В Харькове в воскресенье ожидается сильный ветер от 15 до 30 км. Погода будет пасмурной с осадками и сильной влагой. Температура воздуха ночью –2, днем –1.

Прогноз погоды в Харькове

30 января жителям Днепра обещают небольшие осадки и сильную ветреную погоду с порывами до 40 км\час. Температура воздуха в течение суток будет колебаться от нулевой отметки до -2 градусов в ночные часы.

Прогноз погоды в Днепре.

В Запорожье в этот день также синоптики предполагают усиление ветра до 25 км. Кое-где со штормовыми порывами вплоть до 40 км\ч. Весь день будет пасмурным, возможен снег. Температурные столбики днем поднимутся до +1 градуса, однако ночью опустятся ниже нуля.

Прогноз погоды в Запорожье

Во Львове воскресенье будет невероятно ветреным. Судя по прогнозам синоптиков, ветер будет подниматься до 50 км\ч. Днем температура воздуха будет удерживаться на отметке +2 градуса, а ночью упадет до -3. Также возможен снег.

Прогноз погоды в Львове

Жителям Одессы в последний день недели стоит ожидать дождливую погоду. Ветер будет сильным от 25 до 40 км\ч. Дождь со снегом в середине дня. Температура воздуха в течение суток будет колебаться от -1 градуса в ночные часы до +2 днем.

Прогноз погоды в Одессе.

Ранее "Телеграф" подробно рассказывал, какую погоду обещают украинские синоптики до конца января и в каких регионах температурные столбики будут опускаться до -18 градусов.