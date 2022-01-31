Дожди, снег и мороз: украинцам обещают "веселое" начало февраля

Температура воздуха существенно упадет уже в середине недели.

В Украине первый день последнего месяца зимы не принесет существенных осадков, а мороз будет умеренным. Температура воздуха во вторник, 1 февраля, будет колебаться на всей территории Украины от -2 до -8 градусов ниже нуля.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила народный синоптик Наталья Диденко.

По ее прогнозу, 1 февраля в Украине существенных осадков не будет, а температура воздуха будет колебаться от -2 до -8 градусов мороза.

Небольшая вероятность кратковременного снега есть в Карпатах и соседних областях, в то время как в Одессе может пройти небольшой дождь, а в Сумской области — снег.

Во вторник, 2 февраля, ожидается незначительное потепление, а столбики термометров покажут от 3 градусов мороза до 2 тепла. На дорогах Украины будет гололедица.

В Киеве вторник будет достаточно свежим — ночью до -5 градусов мороза, а днем температура будет колебаться от 0 до -2 градусов. Не обойдется без гололеда на дорогах.

Также синоптик предупредила о кратковременном скачке к сильным морозам, которые ожидаются в Украине 4 и 5 февраля.

По прогнозу "Укргидрометцентра", 1 февраля в большинстве областей Украины ожидается сухая погода. Небо будет облачным, но с прояснениями. Небольшие осадки в виде снега прогнозируются в Львовской и Закарпатской областях. А в Одесской области днем ожидается дождь.

Прогноз погоды в Украине на 1 февраля.

Ко 2 февраля погодные условия в Украине изменятся. Существенных осадков не прогнозируется в Винницкой, Одесской и Черкасской областях, в то время как в остальных регионах ожидается снег и дождь.

Прогноз погоды в Украине на 2 февраля

Ранее "Телеграф" сообщал, что в начале февраля украинцев ждут не только сильные снегопады почти на всей территории страны, но и усиление морозов и сильный ветер.