"Нещадний" лютий підготував сюрприз: синоптики розповіли про погоду в останній місяць зими

У лютому українцям варто очікувати на погодні сюрпризи

Попри те, що останній місяць зими зазвичай приносить найлютіші погодні умови у вигляді потужних морозів та великої кількості снігових опадів, у 2022 році він виявиться менш сніжним та холодним, аніж січень.

Такі інформацію оприлюднила пресслужба українського гідрометцентру.

За повідомленням синоптиків, середньомісячна температура в лютому 2022 року коливатиметься на позначках від нуля до 4 градусів морозу. Лише на високогір'ях карпатських гір ймовірне опущення температурних стовпчиків до -6 градусів. Що стосується південних регіонів України, а також заходу, то там буде значно тепліше — до +4 градусів.

Сильних опадів у лютому також не передбачається. Ймовірніше за все, вони будуть, але їх кількість зменшиться приблизно на третину — від 22 до 40 см. Хоча у Закарпатській області та у горах Карпат та Криму можливо й до 75 см.

Також зазначається, що очікувати на надмірно теплу весняну погоду в лютому українцям також не потрібно. А стосовно погодних умов у березні, то поки що таку інформацію фахівці прогнозувати не беруться.

За повідомленням фахівців, середньомісячна температура повітря наприкінці зими в Україні зазвичай складає від нуля до 5 градусів морозу.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що цими вихідними українські регіони накриє потужний сніговий циклон, який суне на країну з боку Європи.

Також нагадаємо, що у неділю погода в Україні різко погіршиться: очікується посилення морозів та сильні опади.