Морози, сніг та ожеледиця: синоптики дали прогноз погоди на вихідні

Синоптики обіцяють морозну погоду на весь наступний тиждень

Найближчими днями в країну повернеться похолодання і українські області накриє сильний мороз зі сніговими опадами. За повідомленнями синоптиків, вже уночі 21 січня температурні стовпчики поповзуть донизу і така морозна погода утримуватиметься впродовж всього наступного тижня.

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Як на своїй сторінці в соцмережі повідомила українська синоптикиня Наталка Діденко, прийдешні вихідні будуть холодними: вже у суботу, 21 січня, максимальна середня добова температура складатиме -1… -4 градуси, а у неділю, 22 січня, — від -3 до -8 градусів. На тижні мороз лише посилюватиметься. На автошляхах у ці дні очікується сильна ожеледиця. В більшості українських областей сніжитиме.

Погодна карта від Наталки Діденко

Фахівці українського гідрометцентру такі погодні дані підтверджують та зазначають, що окрім потужних морозів в Україні пануватимуть й сніжні опади.

Відтак, у суботу, 22 січня, у всіх областях України утримуватиметься морозна погода. У нічні години температурні стовпчики опустяться до 8 градусів з мінусовими позначками. На сході та частково у центрі в цей день синоптики обіцяють ясну погоду, на решті територій — сніг. Удень температура повітря прогріється до 0…-3 градусів.

Прогноз погоди на 22 січня

У неділю, 23 січня, буде трохи прохолодніше: удень прогнозують від -2 до -5 градусів, вночі від -4 до -10 градусів. Трохи тепліше на півдні — до -1 вдень, і від -2 до -6 вночі. Сніг йтиме на заході та ймовірний на сході, решта українських територій — сонячно.

Прогноз погоди на 23 січня

Раніше "Телеграф" повідомляв, на яку погоду варто очікувати жителям України упродовж останніх днів січня та які області найближчими днями накриє потужний мороз.