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Морози, сніг та ожеледиця: синоптики дали прогноз погоди на вихідні

Автор
Наталія Чебан Наталія Чебан
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Якою буде погода на вихідні
Якою буде погода на вихідні

Синоптики обіцяють морозну погоду на весь наступний тиждень

Найближчими днями в країну повернеться похолодання і українські області накриє сильний мороз зі сніговими опадами. За повідомленнями синоптиків, вже уночі 21 січня температурні стовпчики поповзуть донизу і така морозна погода утримуватиметься впродовж всього наступного тижня.

Як на своїй сторінці в соцмережі повідомила українська синоптикиня Наталка Діденко, прийдешні вихідні будуть холодними: вже у суботу, 21 січня, максимальна середня добова температура складатиме -1… -4 градуси, а у неділю, 22 січня, — від -3 до -8 градусів. На тижні мороз лише посилюватиметься. На автошляхах у ці дні очікується сильна ожеледиця. В більшості українських областей сніжитиме.

Погодна карта від Наталки Діденко
Погодна карта від Наталки Діденко

Фахівці українського гідрометцентру такі погодні дані підтверджують та зазначають, що окрім потужних морозів в Україні пануватимуть й сніжні опади.

Відтак, у суботу, 22 січня, у всіх областях України утримуватиметься морозна погода. У нічні години температурні стовпчики опустяться до 8 градусів з мінусовими позначками. На сході та частково у центрі в цей день синоптики обіцяють ясну погоду, на решті територій — сніг. Удень температура повітря прогріється до 0…-3 градусів.

Прогноз погоди на 22 січня
Прогноз погоди на 22 січня

У неділю, 23 січня, буде трохи прохолодніше: удень прогнозують від -2 до -5 градусів, вночі від -4 до -10 градусів. Трохи тепліше на півдні — до -1 вдень, і від -2 до -6 вночі. Сніг йтиме на заході та ймовірний на сході, решта українських територій — сонячно.

Прогноз погоди на 23 січня
Прогноз погоди на 23 січня

Раніше "Телеграф" повідомляв, на яку погоду варто очікувати жителям України упродовж останніх днів січня та які області найближчими днями накриє потужний мороз.

Теги:
#Погода #Прогноз #Наталія Діденко #Синоптик
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