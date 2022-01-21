Морозы, снег и гололед: синоптики дали прогноз погоды на выходные

Синоптики обещают морозную погоду на всю следующую неделю

В ближайшие дни в страну вернется похолодание и украинские области накроет сильный мороз со снеговыми осадками. По сообщениям синоптиков, уже ночью 21 января температурные столбики поползут вниз и такая морозная погода будет сохраняться на протяжении всей следующей недели.

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Как на своей странице в соцсети сообщила украинская синоптик Наталья Диденко, предстоящие выходные будут холодными: уже в субботу, 21 января, максимальная средняя суточная температура будет составлять -1...-4 градуса, а в воскресенье, 22 января, — от -3 до -8 градусов. На неделе мороз будет только усиливаться. На автодорогах в эти дни ожидается сильный гололед. В большинстве украинских областей лжидается снег.

Погодная карта от Наталки Диденко

Специалисты украинского гидрометцентра такие погодные данные подтверждают и отмечают, что, кроме мощных морозов, в Украине будут царить и снежные осадки.

Следовательно, в субботу, 22 января, во всех областях Украины будет держаться морозная погода. В ночные часы температурные столбики опустятся до 8 градусов с минусовыми отметками. На востоке и частично в центре в этот день обещают ясную погоду, на остальных территориях — снег. Днем температура воздуха прогреется до 0...-3 градусов.

Прогноз погоды на 22 января.

В воскресенье, 23 января, будет немного прохладнее: днем прогнозируется от -2 до -5 градусов, ночью от -4 до -10 градусов. Чуть теплее на юге – до -1 днем, и от -2 до -6 ночью. Снег будет идти на западе и вероятный на востоке, остальные украинские территории — солнечно.

Прогноз погоды на 23 января.

Ранее "Телеграф" сообщал, какую погоду следует ожидать жителям Украины на протяжении последних дней января и какие области в ближайшие дни накроет мощный мороз.