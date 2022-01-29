"Лютый" февраль подготовил сюрприз: синоптики рассказали о погоде в последний месяц зимы

В феврале украинцам стоит ожидать погодные сюрпризы

Несмотря на то, что последний месяц зимы обычно приносит самые суровые погодные условия в виде мощных морозов и большого количества снеговых осадков, в 2022 году он окажется менее снежным и холодным, чем январь.

Такую информацию обнародовала пресс-служба украинского гидрометцентра.

По сообщению синоптиков, среднемесячная температура в феврале 2022 будет колебаться на отметках от нуля до 4 градусов мороза. Лишь на высокогорьях карпатских гор возможно опущение температурных столбиков до -6 градусов. Что касается южных регионов Украины, а также запада, то там будет гораздо теплее — до +4 градусов.

Сильных осадков в феврале тоже не предполагается. Вероятнее всего, они будут, но их количество уменьшится примерно на треть — от 22 до 40 см. Хотя в Закарпатской области и горах Карпат и Крыма возможно и до 75 см.

Также отмечается, что ожидать чрезмерно теплой весенней погоды в феврале украинцам также не нужно. А что касается погодных условий в марте, то пока такую информацию специалисты прогнозировать не берутся.

По сообщению специалистов, среднемесячная температура воздуха в конце зимы в Украине составляет от нуля до 5 градусов мороза.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в эти выходные украинские регионы накроет мощный снежный циклон, двигающийся на страну со стороны Европы.

Также напомним, что в воскресенье погода в Украине резко ухудшится: ожидается усиление морозов и сильные осадки.