Синоптики озвучили неутешительный прогноз на весну в Украине: подробности

Март принесет с собой несколько сюрпризов

В 2022 году весна должна прийти вовремя, однако синоптики обещают, что в марте погодные условия все еще будут напоминать зиму периодическим приходом холода, а иногда и ночных морозов. Настоящей весной с теплыми, солнечными и сухими днями следует ожидать только в конце апреля.

Как сообщает портал wisemeteo, средняя суточная температура в грядущую весну составит 8 градусов с плюсовой отметкой.

Согласно имеющимся данным, весенних дождей в этом году будет немного. В основном ожидается сухая и солнечная погода, однако показатели температурных столбиков сильно спешить вверх не будут и тем, кто больше всего любит тепло, придется ходить в куртках вплоть до самого мая.

Прогноз погоды на март

В течение первого месяца весны погода будет относительно теплой. Синоптики обещают, что температура воздуха не будет опускаться ниже 1 градуса мороза ночью, днем при этом не будут подниматься выше 2 градусов с отметкой "+".

Во второй половине марта возможны незначительные и непродолжительные осадки. Температура воздуха – до +8 днем. Еще теплее станет только после 22 марта. Во второй половине месяца воздух начнет прогреваться до +8 градусов. Осадков будет совсем немного. Настоящее потепление придет после 22 марта.

Прогноз погоды на апрель

Самыми холодными днями в апреле станут первые выходные, ведь температура воздуха будет удерживаться на отметке в 2 градуса. Первая половина месяца может быть пасмурной и дождливой. Температура воздуха ожидается не выше +8 градусов. В последние дни апреля синоптики обещают потепление до +16 градусов.

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Прогноз погоды на май

В 2022 году май будет холоднее прошлогоднего. Средняя суточная температура – не более +13 градусов.

В середине мая возможны дождливые осадки, которые прекратят до конца месяца. Самая высокая температура в мае – +22 градуса.

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