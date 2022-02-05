Когда в Украину придет весна: прогноз синоптика

Метеоролог рассказала, какую погоду ждать украинцам этой весной

В Украине, которую накрыл мощный циклон из Европы, уже в конце февраля начнет устанавливаться весенняя погода. Об этом "Телеграфу" сообщила заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института НАН Вазира Мартазинова.

Согласно расчетам метеорологов, после 25 февраля украинцы могут ожидать наступления весны.

Прогноз подтверждают и данные ресурса Gismeteo, которые свидетельствуют о том, что после 25 февраля в столице Украины постепенно начнет теплеть и уже в начале марта в Киеве будут наблюдаться "плюсовые" значения температуры воздуха.

Прогноз погоды на месяц в Киеве. Источник: Gismeteo

Предварительные расчеты метеорологов указывают, что первый месяц весны 2022 года – март – будет довольно неустойчивым в плане погодных условий. Так, во второй половине марта прогнозируются резкие перепады температуры в сторону "минусовых" значений. Так что украинцев еще застанет холодная погода, не соответствующая весенней.

Однако уже в апреле, отмечает Мартазинова, можно ждать теплых дней. В конце второго весеннего месяца температурные показатели будут стремиться к +20 градусам.

Май же, по словам метеоролога, не будет отличаться аномалиями. Однако вторая часть месяца, по предварительным данным, будет довольно сухой, то есть без обильных осадков.

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Ранее "Телеграф" сообщал, что украинцам следует готовиться к температурным "качелям" и погодным сюрпризам. Так, похолодание будет меняться оттепелью, а столбики термометров – колебаться от "минуса" к "плюсу". Но уже в конце текущей недели, в воскресенье, 6 февраля, в большинстве регионов Украины ожидается небольшое потепление.