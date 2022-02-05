Укр

Когда в Украину придет весна: прогноз синоптика

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Таисия Ерохина Таисия Ерохина
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Через несколько недель украинцы будут встречать весну
Через несколько недель украинцы будут встречать весну

Метеоролог рассказала, какую погоду ждать украинцам этой весной

В Украине, которую накрыл мощный циклон из Европы, уже в конце февраля начнет устанавливаться весенняя погода. Об этом "Телеграфу" сообщила заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института НАН Вазира Мартазинова.

Согласно расчетам метеорологов, после 25 февраля украинцы могут ожидать наступления весны.

Прогноз подтверждают и данные ресурса Gismeteo, которые свидетельствуют о том, что после 25 февраля в столице Украины постепенно начнет теплеть и уже в начале марта в Киеве будут наблюдаться "плюсовые" значения температуры воздуха.

Прогноз погоды на месяц в Киеве. Источник: Gismeteo
Прогноз погоды на месяц в Киеве. Источник: Gismeteo

Предварительные расчеты метеорологов указывают, что первый месяц весны 2022 года – март – будет довольно неустойчивым в плане погодных условий. Так, во второй половине марта прогнозируются резкие перепады температуры в сторону "минусовых" значений. Так что украинцев еще застанет холодная погода, не соответствующая весенней.

Однако уже в апреле, отмечает Мартазинова, можно ждать теплых дней. В конце второго весеннего месяца температурные показатели будут стремиться к +20 градусам.

Май же, по словам метеоролога, не будет отличаться аномалиями. Однако вторая часть месяца, по предварительным данным, будет довольно сухой, то есть без обильных осадков.

Ранее "Телеграф" сообщал, что украинцам следует готовиться к температурным "качелям" и погодным сюрпризам. Так, похолодание будет меняться оттепелью, а столбики термометров – колебаться от "минуса" к "плюсу". Но уже в конце текущей недели, в воскресенье, 6 февраля, в большинстве регионов Украины ожидается небольшое потепление.

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#Погода #Погода в Украине #Весна
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