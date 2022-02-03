Украину ждут сильные морозы и весеннее тепло: синоптики назвали даты

Украину ждут существенные перепады температур.

Погода в Украине в последние дни недели не будет отличаться стабильностью. От региона к региону, от запада к востоку температура и наличие осадков будут существенно разниться.

Согласно прогнозу синоптика Натальи Диденко, запад Украины в пятницу и субботу накроет снегом. В последний день рабочей недели осадков — небольшого дождя — стоит ждать на юге Крыма. В субботу снег также придет на север страны и местами в центре (исключая Днепр с окрестностями). В воскресенье ситуация изменится. Снег будет на востоке ночью, а днем — мокрый снег на западе.

В пятницу днем на севере и в центре Украины от -2 до -7 мороза, на юге, востоке и западе — около нуля.

Ночью в среднем по стране ожидают от -4 до -10, при этом вилка температур на севере до -12, а на западе 0-2 мороза.

В субботу на всей территории, кроме востока где задержатся -3 -6 на термометрах, начнется оттепель. Ночью в восточной части еще "отметятся" морозы до -9, а уже с воскресенья плюсовую температуру стоит ждать в большей части Украины.

В Киеве в пятницу и ночь на субботу продержится морозная погода. Крепкий "минус" ожидается в ночь на субботу от -10 до -12 мороза, а уже днем начнется оттепель, может быть снег.

Уже с понедельника, согласно данным сайта Sinoptik, существенное потепление. Одесситов ожидает сюрприз в виде +6 на термометре.

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