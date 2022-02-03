На Україну чекають сильні морози та весняне тепло: синоптики назвали дати

Очікуються суттєві перепади температур.

Погода в Україні в останні дні тижня не відрізнятиметься стабільністю. Від регіону до регіону, від заходу на схід температура та наявність опадів істотно відрізнятимуться.

За прогнозом синоптика Наталії Діденко, захід України у п’ятницю та суботу накриє снігом. В останній день робочого тижня опадів – невеликого дощу – варто чекати на півдні Криму. У суботу сніг також прийде на північ країни та місцями у центрі (за винятком Дніпра з околицями). У неділю ситуація зміниться. Сніг буде на сході вночі, а вдень мокрий сніг на заході.

У п’ятницю вдень на півночі та в центрі України від -2 до -7 морозу, на півдні, сході та заході – близько нуля.

Вночі в середньому по країні очікують від -4 до -10, причому вилка температур на півночі до -12, а на заході 0-2 морозу.

У суботу на всій території, крім сходу, де затримаються -3 -6 на термометрах, почнеться відлига. Вночі у східній частині ще "відмітяться" морози до -9, а вже з неділі плюсову температуру варто чекати переважно у всій Україні.

У Києві у п’ятницю та ніч на суботу протримається морозна погода. Міцний "мінус" очікується в ніч на суботу від -10 до -12 морозу, а вже вдень розпочнеться відлига, можливо сніг.

Вже з понеділка, за даними сайту Sinoptik, суттєве потепління. На одеситів чекає сюрприз у вигляді +6 на термометрі.

Прогноз погоди на тиждень у великих містах.

В Українському гідрометеоцентрі прогнозують, що понеділок буде хмарним і вологим не лише через танення снігу, а й через опади. Найінтенсивніше вони йтимуть на заході країни.

Прогноз погоди на 7 лютого.

Раніше "Телеграф" писав про довгострокові прогнози на лютий, які обіцяють погіршення погодних умов із середини місяця.