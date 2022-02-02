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Українцям обіцяють жорсткий лютий: прогноз погоди на останній місяць зими

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Галина Михайлова Галина Михайлова
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У лютому будуть сніг, дощ, мороз та сонце – все залежить від дня місяця
У лютому будуть сніг, дощ, мороз та сонце – все залежить від дня місяця

Погода буде нестабільною.

Поки Україна очікує на посилення нічних морозів, метеорологи розходяться у своїх оцінках того, які погодні умови принесе країні лютий.

Згідно з довгостроковим прогнозом народного синоптика Леоніда Горбаня, який залишив по собі прогноз погоди на кілька років уперед, лютий буде із серйозними морозами в другій половині місяця. Сильний сніг та бурани заплановані на 18-19 число, а вже з 20-го встановиться міцний мороз. На початку березня погода не сильно відрізнятиметься від лютневої та принесе сніг, дощ та мороз.

Лютий та березень за прогнозом Горбаня/ "Сегодня"
Лютий та березень за прогнозом Горбаня/ "Сегодня"

Синоптичний сайт Gismeteo у своєму прогнозі оптимістичніший і в перспективі на місяць не повідомляє про різкі перепади температури. У найбільших містах країни у другій декаді лютого стовпчик термометра може піднятися до +10 (в Одесі), а нічні морози на кінець місяця досягнуть -9 (у Харкові). Снігу не обіцяють лише в останній тиждень місяця.

Погода в лютому у Дніпрі
Погода в лютому у Дніпрі
Погода у лютому у Львові
Погода у лютому у Львові
Погода в лютому в Одесі
Погода в лютому в Одесі
Погода в лютому у Києві
Погода в лютому у Києві
Погода у лютому у Харкові
Погода у лютому у Харкові

Водночас природний метеоролог бабак Тимка, якого 2 лютого "опитали" у Харківській області, свою тінь не побачив і передбачив весну у календарні терміни, але з прохолодною та мінливою погодою.

Раніше "Телеграф" писав про нововведення, які чекають українців в останній зимовий місяць, в економіці та побутовому житті.

Теги:
#Погода #Лютий #Прогноз погоди
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