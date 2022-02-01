Подорожчання хліба, платні пакети та нові правила в’їзду до ЄС: що чекає на українців з 1 лютого

У лютому на українців чекають нові ціни на ряд товарів та послуг, та декому підвищать зарплату

Щомісяця привносить у житті українців щось нове. У січні ми зіткнулися з новими тарифами на розподіл природного газу, обов’язковим запровадженням реєстраторів розрахункових операцій для бізнесу, а набуття чинності закону про оподаткування ПДВ компаній, що надають онлайн-послуги, призвело до подорожчання цих послуг.

Не дивно, що наступ кожного місяця українці очікують з трепетом і хвилюванням. Що ж готує всім нам лютий 2022 року, розбирався "Телеграф".

Газ дорожчає, може зрости і тариф на опалення

Зростання світових цін на природний газ, що продовжується, неминуче впливає на вартість комунальних послуг в Україні. Тож якщо тариф на електроенергію, прийнятий з 1 жовтня (1,44 грн за 1 кВт при місячному споживанні в 250 кіловат, та 1,68 грн – понад), залишається незмінним, то інші розцінки зросли або можуть піднятися у лютому.

Так, ціна природного газу у вітчизняних постачальників згідно з місячним тарифом продовжує зростати. Наприклад, вартість 1 кубометра "блакитного палива" від компанії TAS Energy складе 43,46 грн, дещо дешевше — 35,5 грн, обійдеться 1 куб покупцям "Хмельницькенергозбут".

Річний тариф на природний газ складе від 7,79 до 11,4 грн за 1 кубометр газу.

Неприємнішим лютий може виявитися для споживачів з низки міст, таких як Вінниця, Жовті Води, Миргород, Херсон, Теплодар, Нововолинськ, Кам’янець-Подільський, Шепетівка та Старокостянтинів. Асоціація "Укртеплокомуненерго" передбачає зростання тарифів на опалення в цих містах до 200 гривень за квадратний метр опалювальної площі.

Хліб подорожчає

Іншим неприємним наслідком зростання цін на природний газ є подорожчання майже всього спектра товарів та послуг.

Найважче у цьому сенсі довелося виробникам хліба та хлібобулочних виробів, деяким з яких навіть загрожувала зупинка виробництва, якщо держава не втрутиться.

Зрештою, влада пішла назустріч і 17 січня виробники хліба змогли придбати природний газ за пільговою ціною в 11 тисяч гривень за 1000 кубів, замість 35-40 тисяч на комерційному ринку.

Але, незважаючи на це, як розповіли "Телеграфу" у Всеукраїнській Асоціації пекарів, у лютому хліб в Україні подорожчає приблизно на 1 гривню.

Пластикові пакети подорожчають

У рамках боротьби за екологію у грудні 2021 року набула чинності Постанова Кабінету міністрів України, якою було накладено заборону на безоплатне розповсюдження пластикових пакетів, які використовуються українцями при покупках.

Ціну на пакети могли встановити торгові підприємства, які здійснювали їх продаж.

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20 грудня КМУ ухвалив Постанову №1387, якою встановив мінімальні роздрібні ціни з 1 лютого 2022 року. Так пластикові пакети тепер коштуватимуть:

без ручок та бічних складок — 2 гривні;

без ручок, але з бічними складками або з ручками, але без бічних накладок – по 2 гривні 50 копійок;

з ручками та бічними складками – 3 гривні.

У ЄС за новими правилами

З 1 лютого набудуть чинності рекомендації Євросоюзу щодо нових правил в’їзду до ЄС, згідно з якими при собі потрібно буде мати один із трьох документів:

про повний курс вакцинації від коронавірусу;

негативний тест COVID-19;

документ, що підтверджує одужання від коронавірусу.

Документи повинні підтверджуватися діючим цифровим сертифікатом ЄС. Втім, для українців останнє необов’язкове, оскільки міжнародний сертифікат у додатку "Дія" визнано у Європейському союзі.

Поліцейським підвищать зарплату

Також із 1 лютого українські поліцейські почнуть отримувати підвищену заробітну плату. Деякі категорії правоохоронців почали отримувати доплати ще у січні, а з цього місяця підвищена зарплата надійде усім поліцейським.

Раніше українські поліцейські заявили про готовність до масових звільнень через складні умови праці, яким рівень зарплати ніяк не відповідає.