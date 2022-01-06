Нестерпні умови та "зниклі" зарплати: поліцейські опинилися на межі і готові до масових звільнень

Охорона громадського порядку стає не престижною, правоохоронні органи стрімко втрачають авторитет у народу

Інформація про те, що у місті Токмак Запорізької області за власним бажанням звільняється 95% поліцейських, днями облетіла ЗМІ та соціальні мережі. Її ілюструвала фотографія цілого "віяла" рапортів правоохоронців керівництву із проханням звільнити їх із лав поліції.

Рапорти підписали водії, інспектори, слідчі

Поліція пригоди… приховувала

31 грудня на цю новину відреагувала народний депутат Юлія Яцик– адвокат за професією, нині – народний депутат від партії "Слуга народу" в одному із запорізьких виборчих округів.

Нардепка закликала звернути увагу на ситуацію

"Трохи не про свято… У Токмацькому відділенні співробітники поліції масово написали рапорти про звільнення!

95% особового складу! 30 рапортів! Суть одна:

невиконання керівництвом ГУНП Запорізької області оплати праці за ненормований робочий день та інших законних доплат.

викривлення фактів роботи співробітників поліції публічними особами, що призводить до зниження довіри населення до поліції.

систематичний тиск з боку керівництва ГУНП області про виконання показників "розкриття злочинів".

Особливу увагу нардеп звернула на останній пункт: "Ви вірите в те, що розкриття злочинів у нашій області перевищує 70%?? Я особисто, ні! (Відповідний депутатський запит направлю у січні, після подання річного звіту)". Вона пояснила, що деякі злочини взагалі не реєструються в Єдиному реєстрі досудових розслідувань або реєструються з мінімальною кваліфікацією – і все це робиться заради покращення показників по області. І якщо правопорушення не набуває широкого резонансу, то воно як би і "не відбувалося" – його розслідуванням та пошуком винних ніхто не займається.

Юлія Яцик навела кілька кричучих фактів – наприклад, коли в тому ж Токмаку в ЄРДР не внесли інформацію про ДТП із тяжким травмуванням жінки, отже, не допитали учасників та очевидців щодо цієї події.

Відомості про ДТП не внесли до Реєстру

Там же "забули" відкрити провадження за фактом загроз та завдання тілесних ушкоджень дівчині чоловіком, що дозволило йому безперешкодно покинути територію України та уникнути кримінальної відповідальності.

За неналежне реагування поплатився керівник

І цей випадок – не одиничний

У самому обласному центрі через незрозумілу причину не внесли до Реєстру інформацію про розбійний напад на пенсіонера у під’їзді житлового будинку.

Не одразу зайнялися в поліції нападом на пенсіонера

Йдеться про "певні невдоволення"

Своє бачення ситуації запорізький главк Нацполіції виклав 4 січня, розмістивши на відомчому сайті "спростування".

"Інформація про масове надання рапортів на звільнення поліцейськими відділу №3 Пологівського районного відділу поліції (тобто Токмацького міськвідділу — Авт. ) – не відповідає дійсності. Більше того, ми фіксуємо штучне та планомірне просування неправдивої інформації з метою дискредитації службової діяльності поліцейських підрозділів, а також обласної поліції загалом…".

Далі пояснюється, що "31 грудня поліцейські відділу №3 справді заявили про певні невдоволення станом матеріально-технічного забезпечення та рівнем оплати за понаднормове несення служби. У ході спільного обговорення проблемних питань було вирішено через профспілкову організацію направити колективне звернення від поліцейських до депутатського корпусу, Кабінету Міністрів України, міністру МВС та Президенту України щодо покращення матеріально-технічного забезпечення працівників ОВС".

А ще в тексті запевняється: "Наразі співробітники підрозділу поліції несуть службу в штатному режимі. Жодного рапорту зі звільнення з ОВС до апарату ГУНП у Запорізькій області не надходило. Місцеві поліцейські, як і інші працівники ГУНП у Запорізькій області, залишаються вірними Присязі та продовжують діяльність відповідно до своїх службових обов’язків".

Тобто начебто і не було проблем? Наздогін Телеграм-канал "Гнила черешня" посилається на 6 рапортів патрульних із сусіднього Мелітополя, поданих на ім’я начальника Головного управління Національної поліції в Запорізькій області Миколи Лушпієнка в останній день 2021 року.

І мелітопольські поліцейські незадоволені умовами роботи

Тутешні поліцейські також скаржаться на відсутність виплат за важкі умови роботи, роботу вночі та в ненормовані години.

Кадри нічого не вирішують, але "вирішити" можна все

"Телеграф" поспілкувався зі співробітниками поліції Запорізької області та їхніми близькими. Тема делікатна, тому наші співрозмовники обмежилися іменами без вказівки прізвищ.

"У мелітопольській поліції працює мій знайомий, — розповідає Ігор Є. — Молодий хлопець, нещодавно тільки закінчив університет Внутрішніх справ, повернувся у рідне місто і вступив на службу до відділу поліції. Хлопець недурний, виконавчий, обов’язковий. Але його смикають на роботі з ранку до ночі цілодобово! Він не відпочиває, не висипається, ні про яке особисте життя не може бути й мови.Тільки відпустили з доби — через 2-3 години дзвонять: "Приїжджай негайно на роботу, тут терміновий виклик".

За словами Ігоря, другові подобається робота і він розуміє специфіку правоохоронної служби, але нині її умови не відповідають вимогам, що висуваються. Від них домагаються виконання планів, але водночас той, хто має машину, також змушений використовувати особистий транспорт та заправляти його власним коштом. Далі: наприкінці року поліцейські одержують матеріальну винагороду, проте її розміри більш ніж скромні, цього разу молодшому офіцерському складу видали від 500 до 1500 гривень. Зрозуміло, що більшість працівників немає мотивації добре виконувати свою роботу. "Мій приятель ще не втратив запалу, але не впевнений, що його вистачить надовго".

Є ще одна серйозна проблема – кадри. "Всі співробітники з досвідом від 10 і більше років звільнилися з поліції через постійну чехарду з начальниками та через необґрунтовані вимоги – хтось за вислугою років, хтось перейшов на більш спокійну роботу в охоронні фірми або в бізнес. Зараз працюють люди, яким або нікуди подітися, або "зелена" молодь, або некваліфіковані поліцейські".

Окреме лихо – непрофесійно складені такими працівниками процесуальні документи, через які кримінальні справи просто розвалюються на початковому етапі. "Дуже мало справ доходить до суду, бо все вирішується в прокуратурі. Там зараз можна "вирішити" будь-яку справу, окрім гучних убивств чи зґвалтувань".

Співрозмовник наводить приклад: раніше існував спеціальний відділ із розслідування дорожньо-транспортних пригод, де працювали люди, які на цьому, як кажуть, "собаку з’їли". Наразі відділ розформований, на події виїжджає хто є у відділі. На складні злочини змушені викликати фахівців, які можуть усе правильно оформити, бо не в кожній черговій групі є досить грамотний у цьому плані працівник, хоча це належить до їхніх обов’язків. Отакий низький професійний рівень нинішніх поліцейських. У серйозних документах купи банальних помилок припускаються навіть офіцери з вищою юридичною освітою.

Зарплата менша, ніж у охоронців супермаркету

У самому Пологівському райвідділі поліції кажуть, що рапорти справді були написані, але нібито їх нікуди не подавали, просто зчинили шум. ( Колеги з іншого райвідділу уточнюють: рапорти "бунтівникам" не підписали і дали місяць на роздуми). Здебільшого йдеться про ковидні виплати. Є постанова Кабміну, якою передбачено доплату за участь кожного поліцейського в охороні громадського порядку, тобто, при виконанні своїх функціональних обов’язків, в умовах карантину.

Яка ж ціна питання? "У грудні 2020 року поліцейські отримували виплати залежно від того, наскільки були задіяні в масових та інших заходах, наражаючи на ризик своє здоров’я, по 40-50 тисяч гривень. Мали виплачувати щомісяця, але були затримки і тому виплатили потім все відразу. 2021-го невеликі суми були у січні та лютому, і все, далі обіцяли, обіцяли, але так і нічого не виплатили. Люди чекали, що знову до Нового року їм виплатять це все, але й "під ялинку" теж не дали. І це ще на тлі того, що співробітники прокуратури отримали – ковідні-не ковидні, 13-ту зарплатню чи премії, але дуже пристойні суми у грудні, ДСНС та СБУ – теж… Поліція нічого не отримала – ось і прокотилася країною серед поліцейських хвиля обурення.

"Яка мотивація може бути у поліцейського, якщо зарплата 12-13 тисяч гривень за ненормованого робочого дня? – обурюється Віктор із 25-ма календарними роками роботи в правоохоронних органах. — Хіба що у керівництва міськрайонних відділів 15-16 тисяч гривень. Багато поліцейських виявляються на роздоріжжі – вони вже віддали службі 10 років, їм треба прослужити ще 15. Але водночас умови з кожним роком стають складнішими, а зарплата у них менша, ніж у охоронців "АТБ", які працюють у приміщенні, не охороняють ялинки, церкви, цвинтарі, демонстрації та мітинги? Хіба можна порівняти графік роботи та відповідальність? Система хворіє… Стало гірше, ніж кілька років тому, тоді рівень довіри населення до правоохоронних органів був вищим, нас не так боялися, як поважали. А зараз і не бояться, і не поважають.

"Нас усім особовим складом виводять на різні міські масові заходи, у тому числі, на нічну зустріч Нового року на площі, коли цілком вистачило б наряду патрульних, або на охорону благодійного вечора у Палаці культури, коли взагалі ні для кого жодної загрози не було, — додає претензій мелітополець Сергій. — Але міське керівництво звикло вважати поліцейських отакими "ручними собачками", які повинні підкорятися всім їхнім наказам. Нахабніло також наше обласне керівництво, всі "бабці" тягнуть на себе. На передноворічну премію поліції Запорізької області виділили 4 мільйони гривень. Нашим поліцейським якщо по 1000 гривень дісталося – то це дуже добре. Де ці гроші осіли – ніхто не знає".

У поліції працюють за їжу?

Не думайте, що така ситуація лише у Запорізькій області. Є такий Фейсбук-гурт "Захист прав поліцейських" і в ньому чимало підтверджень від поліцейських із різних регіонів України.

Користувач із ником Іван Іванович 31 грудня виставив там коротенький пост: "Грошей немає, але ви тримайтеся". Але не всім… Керівникам обласних управлінь поліції, як, наприклад, у Запоріжжі, Сумщині, Кіровоградщині, гроші на премії понад 100 тисяч знайшлися. "Гарного настрою!".

Супроводжують запис три скріншоти декларацій із сайту НАЗК про значні суми, що поповнили кишені керівників.

Керівники отримали великі суми

Коментарів – маса! Сергій Карпенко: "Ну правильно, головне – себе не образити"

Євгенія М.: "Ганьба!!! Який цинізм! І ці нарахування були після того, як поліцейські почали активно обурюватися невиплаті їм коштів!"

Олександр Кривцун: "Заникали виплату ковидних? Де належні виплати?"

Василь Бетейкін: "Київ — ситуація один до одного".

У коментарях підтверджують, що з грошима проблеми скрізь і завжди

Юрій Ткач: "Така ситуація у кожному ГУНП! На жаль. І поки не буде реального покарання для керівників за "палочкову" систему, порядку не чекай!"

Олексій Сінгур : "Головне для керівництва — це вчасно зібрати гроші з РВВС та передати їх далі до Києва. Ось це їхня реальна робота, а все інше їх хвилює мало"

Віктор Петрусь: "А що ви хотіли? — так було завжди. Наприкінці року премія начальнику та гол. бухгалтеру за економію бюджетних коштів — це ваші штрафні та недоотримані нічні та преміальні".

Ризикуючи подальшим перебуванням на службі, старший лейтенант поліції Дмитро Ринковий записав відеозвернення. "Шановні громадяни, відкрито вам заявляю, що співробітники поліції працюють за їжу, бо із зарплатою 13 тисяч гривень ледве вистачає лише на побут", — сказав молодий правоохоронець.

Дмитро Ринковий ризикнув заявити про зарплати поліцейських на всю країну

І що ж? Справа зрушила з мертвої точки! Увечері 5 січня у Фейсбуці відгукнувся голова Національної поліції України генерал Ігор Клименко.

Гроші – будуть!

"Я розумію невдоволення поліцейських. Однозначно зарплата має бути пропорційною ризикам. … Протягом минулого року ми знаходили можливість покращувати ситуацію з додатковими виплатами: поліцейські отримували матеріальну допомогу на вирішення соціально-побутових питань, гроші надходили і на оздоровлення. … На так звану 13-ю заробітну плату грошей не було передбачено. Кошти не були закладені до бюджету 2021. І, незважаючи ні на що, ми маємо приємну новину. Кабінет Міністрів України виділив поліції гроші для поетапного підвищення грошового забезпечення поліцейським з цього місяця. Першу підвищену зарплату вони отримають вже в кінці січня".

Генерал поліції пояснив, що насамперед зарплати зростуть у патрульних, спецназівців та поліцейських, які несуть службу в зоні ООС. Наступне підвищення намічено на квітень. Можливо, комусь припаде до душі ще одна фраза Клименка: "Зауважу, керівники Нацполіції, структурних та територіальних підрозділів підвищення зарплат НЕ ОТРИМАЮТЬ".

Раніше "Телеграф" розповідав про те, як в Одесі представники правоохоронних органів відкрили стрілянину по автомобілю водія-порушника прямо посеред проїжджої частини.