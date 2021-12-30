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В Одесі поліція відкрила стрілянину по колесах порушника, є постраждалі (відео)

Автор
Наталія Чебан Наталія Чебан
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В Одесі посеред вулиці копи обстріляли автомобіль Новина оновлена 30 грудня 2021, 09:37
В Одесі посеред вулиці копи обстріляли автомобіль

З яких причин поліцейські намагалися зупинити мікроавтобус поки що невідомо

У четвер, 30 грудня, в Одесі представники правоохоронних органів відкрили стрілянину по автомобілю водія-порушника прямо посеред проїзної частини.

Як повідомляє Telegram-канал "Х**вая Одесса", інцидент трапився рано уранці на вулиці Корольова.

Згідно з наявною інформацією, поліцейські намагалися зупинити водія мікроавтобусу, який вочевидь порушив правила дорожнього руху, але той на вимоги копів зупинитися не реагував та намагався втекти. В решті правоохоронці почали стріляти по колесам автомобіля і коли мікроавтобус все ж зупинився, розгніваний водій вийшов з нього і напав із кулаками на одного з патрульних.

В результаті сутички представника правоохоронних органів був травмований, його госпіталізували до лікарні. Водія-неадеквата поліцейські затримали.

В Одесі патрульні затримали порушника

Що стало причиною зупинки транспортного засобу поки не розголошується. Обставини події з'ясовуються.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як на одному з ринків у Харкові, неподалік магазину із будівельними матеріалами, чоловіки влаштували стрілянину. В результаті сутички двоє людей постраждали та були госпіталізовані до лікарні, а відео інциденту потрапило в мережу.

Теги:
#Одеса #Поліція #Затримання #Стрілянина
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