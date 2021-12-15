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На харківському ринку сталася стрілянина: наслідки потрапили на відео (18+)

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Швидкі забрали двох постраждалих
Швидкі забрали двох постраждалих

Повідомляється, що конфлікт розпочався біля торгової точки із будматеріалами.

У Харкові на Центральному ринку сварка двох чоловіків закінчилася пострілами. Інцидент стався у передобідній час. Пікантності ситуації додало те, що через дорогу від сперечальників знаходиться міськуправління Нацполіції. У результаті постраждали двоє людей.

Про це повідомляють регіональні ЗМІ.

Якийсь час до пострілів чоловіки лаялися. Потім пролунали постріли — сперечальника з пістолетом затримали на місці перехожі. Як повідомили журналістам у харківському Центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф пострілом з травматичного пістолета було поранено одного чоловіка в ногу, у другого — забиття обличчя та грудної клітки.

На місці працюють слідчі поліції
На місці працюють слідчі поліції

Поліція повідомляє, що у лікарні — двоє чоловіків 63 та 57 років.

Увага! На відео ненормативна лексика!

Згідно з повідомленнями з місцевих Телеграм-каналів, приводом для сварки та застосування зброї могла стати вражена гордість. Чоловік, що нібито застосував зброю, прийшов купувати дюбеля на ринку поштучно, над ним посміялися і він повернувся вже із пістолетом.

Раніше "Телеграф" писав, що у Харкові проходять жалобні заходи у зв’язку з роковинами смерті Геннадія Кернеса — йому хочуть поставити пам’ятник. Ескіз уже є.

Теги:
#Харків #Поліція #Бійка #Стрільба
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